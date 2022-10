Martinelli y Yanibel Ábrego reafirman liderazgo en multitudinario convivio de CD en Capira

El expresidente de la República y líder de Realizando Metas , Ricardo Martinelli, acompañó a la diputada Yanibel Ábrego en un masivo convivio del partido Cambio Democrático (CD) que se realizó este sábado en el distrito de Capira.

Un grupo de diputados de Cambio Democrático (CD), el alcalde del distrito, representantes, copartidarios y residentes Villa Rosario, Campana, Ollas Arriba, El Lídice, Santa Rosa, Caimito, Villa Carmen, Cermeño, Capira Cabecera y otros sectores de Capira en Panamá Oeste participaron del evento.

¿Quién quiere una alianza con el Partido Panameñista y quién quiere una alianza con el partido Realizando Metas (RM)?, preguntaron los líderes de Cambio Democrático en Capira.

La Junta Directiva del colectivo Realizando Metas también se hizo presente en el evento donde Martinelli y Ábrego, reafirmaron una alianza con miras a las elecciones generales de mayo de 2024.

"Yo voy a ser presidente en el 2024, llueve, truene o relampaguee", dijo Martinelli a sus simpatizantes en Capira. El líder de RM prometió la extensión del Metro de Panamá hasta Capira.

Martinelli les habló de un futuro de oportunidades. Para el líder político su mayor legado no fueron las obras que construyó, fue devolverle al panameño la esperanza de soñar con una mejor calidad de vida.

"Si no tienes liderazgo para competir, no distraigas la atención. En la inevitable primaria te vamos a ahogar en votos", dijo Ábrego a Rómulo Roux, luego que el presidente del partido Cambio Democrático (CD) anunciara que no se realizarán elecciones primarias en Capira y presentó al candidato a diputado del colectivo para las elecciones del 2024.

Este sábado, la secretaria del CD reiteró sus aspiraciones a la presidencia del colectivo, y de alcanzar los votos en las elecciones del 2024, con un liderazgo del exmandatario Martinelli.

Ábrego retó nuevamente el liderazgo de Roux dentro del colectivo, lo instó a realizar las primarias y lo sentenció a la derrota. Ábrego respalda sus propuestas en un liderazgo construido con el apoyo de toda la estructura del partido.

Los organizadores del evento calcularon en más de 4 mil personas la participación en este evento.

