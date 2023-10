Mulino: Con Martinelli se han saltado la barda muchas veces

El candidato a vicepresidente de la República, José Raúl Mulino, destacó el código especial que la justicia le ha aplicado a su compañero de fórmula, Ricardo Martinelli.

De acuerdo con Mulino, como parte de la persecución se han saltado la barda en múltiples ocasiones, con decisiones alejadas del derecho.

"He visto las audiencias y me he dado cuenta que esto es una orden dirigida y que la ineficiencia de estos señores en lavado de dinero es gigante", comentó.

En este sentido recalcó que los fiscales están lejos de conocer el acto de comercio y ni siquiera saben lo que es el factoring.

"El factoring es una operación legal entre los empresarios para tener cash y moverse. Donde confunden el cheque que da el Estado, y que se ingresa a la cuenta corriente como empresa, con peculado estamos mal", expuso.

Según Mulino pareciera que Varela todavía manda en algunos segmentos de la justicia.

El fin de semana pasado, los partidos Realizando Metas y Alianza anunciaron a Mulino como candidato a vicepresidente de Ricardo Martinelli.

Por otra parte Mulino destacó que pese a su excelente relación con Martinelli cuando tenía que decirle que no lo hacía sin problemas.

"Nunca tuve un problema como ministro con Martinelli. Si tenía que decir una opinión contraria en el pleno del gabinete la daba", sostuvo.

También reconoció que no es una persona fácil, pero tampoco es el ogro que pintan.

"Me gusta la fiesta y buena música. Mi madre siempre me decía que sonriera porque andaba con cara de bravo. Pero esa cara es porque siempre ando pensando. Ahora si me meto en una función pública se me respeta porque tengo el criterio y experiencia", destacó.

