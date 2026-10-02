PRD sella tregua interna tras seis horas de pulso entre cúpula y bases por el rumbo electoral

El Consejo Directivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD) cerró este jueves una extensa reunión de más de seis horas con la creación de una comisión jurídica mixta encargada de unificar la postura del colectivo frente a las reformas electorales, buscando calmar las fricciones internas entre su secretaria general, Balbina Herrera, y su presidente, Benicio Robinson.

La cúpula del partido fundado por Omar Torrijos optó por una salida institucional para contener las discrepancias que salieron a flote tras la aprobación de la Resolución N.° 001-CEN/CDN-PRD, un documento con el que la directiva buscó acotar las posturas de Herrera respecto a los cambios que se debaten en la Asamblea Nacional.

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Para evitar que los mensajes encontrados sigan ventilándose en el hemiciclo legislativo, el nuevo grupo de trabajo combinará a miembros del CDN y abogados del colectivo para revisar cada propuesta del Código Electoral.

La fricción generó reacciones inmediatas en las altas esferas del colectivo. El expresidente Ernesto Pérez Balladares cuestionó la medida al recordar que los estatutos internos garantizan un balance de poder que no amerita modificaciones improvisadas.

En la misma línea, el diputado Crispiano Adames advirtió que la organización política pertenece a su membresía y no a liderazgos particulares, defendiendo que la consulta permanente es el único remedio contra los errores de conducción.

Pese a las señales de ruptura, la dirigencia defendió el derecho a la discusión interna y aseguró que el debate democrático no equivale a una fractura estructural dentro de las filas partidarias.

Desde la presidencia del colectivo se insistió en que los trapos sucios deben lavarse en casa, reprochando que algunos copartidarios utilicen los medios de comunicación y las plataformas digitales para airear diferencias que corresponden al ámbito orgánico.

Con el aparente freno a la crisis institucional, el partido fijó la mirada en su siguiente gran prueba de fuerza territorial: la jornada de movilización y captación masiva programada para el próximo 11 de octubre de 2026.

Los puntos de inscripción ya se encuentran mapeados a nivel nacional, obligando a las estructuras provinciales a dejar de lado los roces coyunturales para engranar la maquinaria política.

Este despliegue sirve además como preámbulo y termómetro de cara al proceso oficial de renovación de todas las estructuras partidarias fijado en el calendario para el año 2027.

