¿Qué dicen los tiempos políticos y judiciales sobre Ricardo Martinelli?

"No hay tiempo para que la persecución política inhabilite a Martinelli", señaló el secretario general del partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho.

Las declaraciones de Camacho las respalda el análisis del abogado Pedro Sittón sobre los tiempos políticos y el impacto que tiene la judicialización de la política en casos relacionados con el exmandatario Ricardo Martinelli, ahora candidato presidencial del partido Realizando Metas (RM).

Sittón explicó que corresponderá al Tribunal Electoral (TE) publicar la resolución del Partido Realizando Metas (RM), del cual Ricardo Martinelli es el candidato presidencial, que se publica en la Gaceta del Tribunal Electoral y después de tres días queda definitivamente en firme. Explica que una vez en firme, los abogados pueden validar ese fuero penal electoral en los distintos juzgados del país.

¿Qué pasa con los 30 días para la sentencia?

Sittón señaló que los treinta días corren a partir de que ella - jueza Baloísa Marquínez- reciba la transcripción de la audiencia, adicional a ello, quedan pendientes unos oficios de unas pruebas que habían sido solicitadas. A partir de allí, empiezan a correr los 30 días. La ley también dice que por cada tanto fojas se le da un tiempo adicional, agregó el jurista.

"Yo soy de la teoría, y a mí me sorprendió mucho que el día viernes la señora jueza no haya dictado sentencia, porque soy del criterio que ya esa sentencia está preparada", insistió el jurista.

"Sin lugar a dudas y ha sido avalada por medios de comunicación social, en donde usted vea sus periodistas, casi haciendo una elogía, de la entereza de la jueza Baloísaa de que ella, va a ser premiada con una magistratura,y sobre todo pues que esperan y tan convencidos de que va a haber una sentencia condenatoria. Eso es peligroso porque eso es anteponer

la carreta sobre los bueyes", señaló.

"En el proceso se pudo ver que la jueza estaba totalmente parcializada a favor de los fiscales del Ministerio Público, le hacía guiños, los hacía sentirse bien. Es más, en unos momentos parecía que eran los que dirigían el proceso penal en lugar de la juez. Por otro lado, veía a la jueza regañando, reprimiendo, censurando a los miembros de la defensa de todos los imputados, a tal punto, que le coartar el derecho legítimo de hablar para poder defender a su cliente", resumió Sittón de los ocurrido en las audiencias.

"No fue hasta los dos últimos días, cuando la defensa en sus alegatos expusieron claramente la serie de gazapo jurídicos, de malformación de los expedientes procesales y además dejaron claro que el Ministerio Público no solo no había podido probar el blanqueo de capitales, sino que sus testigos protegidos, lo único que habían logrado era no presentarse a los tribunales y no poder ser el contradictorio", indicó.

Sittón recalcó las declaraciones del expresidente Ricardo Martinelli donde aclara que es el pueblo soberano quien debe elegir los mandatarios y no la Corte Suprema Justicia o los tribunales de Justicia.

Proceso

Un proceso promedio en el sistema inquisitivo demora entre 36 a 40 meses, desde el día de la audiencia, finalizada la audiencia son 36 a 40 meses. Si usted suma hoy a 36 a 40 meses, es imposible que a Ricardo Martinelli lo puedan inhabilitar con una condena en firme, explica Sittón.

No obstante, para Sittón la ley aplica de diferente manera que para Martinelli. A Ricardo Martinelli se le aplica otro código, 'el código Speedy Gonzales', indicó.

Van a tratar de hacer sentencias abreviadas breves en corto plazo de tiempo y fallar antes de mayo del próximo año.

Para tener una idea, son unos diez a trece imputados y por cada uno para el recurso de casación se les otorga 15 días a cada uno, eso sería más o menos, unos cinco meses, más la sentencia que demoraría 30 días, más la apelación que serían otros 60 días a 90 días, es imposible, por más rápido que traten de hacer estas situaciones es imposible que haya una sentencia.

Pero definitivamente, el presidente Martinelli va a hacer uso de sus recursos legales a través de sus abogados y va a solicitar el fuero penal electoral que le brinda ser el candidato presidencial.

"Yo creo que hay intereses ocultos o intereses manifiestos de otras potencias de poder económico", afirma Sittón.

El expresidente fue muy enfático al decir que espera respeto a su fuero penal electoral como se le había respetado en su momento a Rómulo Roux y a José Isabel Blandón, señaló Sittón.

