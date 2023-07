Rodríguez denuncia a Osman Valdés por anulación de firmas

La precandidata presidencial por libre postulación, Zulay Rodríguez, presentó una denuncia penal, tras detectar supuestas irregularidades en las 10,841 firmas de respaldo a su candidatura que le han sido rechazadas por el Tribunal Electoral (TE).

Entre las anomalías que la precandidata y diputada denuncia figura la posible desviación de firmas hacia otros candidatos, para lo cual aporta cinco testigos que solicitó sean entrevistados por la fiscalía, luego que estos le dieran su apoyo y luego aparecieran en la lista de respaldo de otros contendientes.

También, dijo que existen 591 casos de anulaciones dobles que fueron puesto en conocimiento del TE sin recibir respuesta, así como problemas con la aplicación móvil para conseguir firmas de apoyo, debido a que en un inicio los ciudadanos aparecían aptos para respaldar a la precandidata, pero luego salía que no estaba habilitado.

Rodríguez denunció que hubo casos en los que, nuevamente, se contactaron con simpatizantes, cuyas firmas fueron invalidadas para que la volvieran a apoyar y el TE procedió, de igual forma, a anular las rúbricas.

Para interponer esta denuncia en contra del director de Organización Electoral, Osman Valdés, y quienes resulten responsables por la presunta comisión de estas irregularidades, el equipo de la diputada contrató a un auditor forense, “que plasma las irregularidades y anomalías querelladas”.

Según Zulay, El Tribunal Electoral rechazó los recursos que presentó contra la anulación de las firmas a su candidatura, bajo el argumento diciendo, primero, de que tenía sustentar en el acto de revisión de las actas, algo que no estaba normado, acusó.

Luego, se expidió un decreto que dispone que no hay derecho a apelación. “Dependes de un funcionario que no tiene formación, creo que ni siquiera académica, no tiene formación de informática, de abogado, que es el que te decide cuál va y cuál no va”, expresó.

A juicio de Rodríguez, quien lidera la carrera por las candidaturas presidenciales independientes, no está compitiendo contra los otros aspirantes, sino contra un Tribunal Electoral que la quiere sacar del juego.

“Magistrados. 10,841 firmas que ustedes me quitaron de manera injusta y donde me han desviado firmas para otros precandidatos y 591 que me la volvieron a dar dos y tres veces y adivina, me la quitaron y anularon”, manifestó Zulay Rodríguez.

La precandidata solicitó al Ministerio Público realizar una inspección ocular al sitio en internet del TE, https://reporteslp.te.gob.pa/sindep/, además de que se entrevisten a funcionarios de la institución y a los testigos que ella aporta para sustentar su denuncia.

