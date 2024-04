Sittón pide a Juncá explicar su interés en excluir a Mulino de elecciones

El abogado Sidney Sittón cuestionó la postura del magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, quien a su criterio insiste en excluir a José Raúl Mulino de los comicios del 5 de mayo.

Para Sittón es fundamental que Juncá brinde explicaciones a la ciudadanía sobre su presunto interés en que Mulino no participe en la contienda.

"Hay una situación que tiene que explicar por transparencia. ¿Cuál es el interés que lo mueve en el tema de la candidatura de Mulino? Cuando se habilitó él fue el magistrado que quiso excluirlo y no encontró eco en sus colegas", dijo Sittón.

El letrado, además, advirtió que las declaraciones de Juncá generan un mundo de dudas y suspicacias, sobre todo porque incitan a que la Corte Suprema de Justicia produzca un fallo exprés.

"Este magistrado, que se veía por su lenguaje gestual, preocupado y abrumado, ha prácticamente exigido que un órgano del Estado produzca un fallo a pocos días de las elecciones del 5 de mayo de 2024", añadió.

En este sentido, Sittón subrayó que hay una independencia de poderes que deben inducir a Juncá a concluir que no puede inmiscuirse en las decisiones de la Corte Suprema.

El jueves, Juncá dijo que el Tribunal Electoral está preparado para poder presentarle al electorado la papeleta en la forma que deba quedar finalmente, una vez la corte emita su fallo. Para ello han tomado medidas técnicas necesarias para hacerle frente al momento.

No obstante, Sittón le recordó a Juncá que no solo se trata de poner a funcionar una imprenta 24/7, sino que también hay una importante logística para que las papeletas lleguen a todo el país.

"Juncá, explica los detalles de la reunión en Washington que no has mostrado y los acuerdos de recámara a espaldas de tus colegas. Si no tienes el temple ni personalidad para ese cargo, renuncia", sentenció.

Ayer, el Tribunal Electoral comenzó el proceso de pruebas de colores y textos para la impresión masiva de papeletas para el cargo de presidente. En ellas aparece la imagen de Mulino, candidato de Realizando Metas y Alianza.

