Tribunal Electoral rechaza impugnación a solicitud para celebrar Convención Nacional Ordinaria del Molirena

El Tribunal Electoral (TE) rechazó, por inadmisible, la impugnación a la solicitud de la celebración, de una Convención Nacional Ordinaria, para cambiar la junta directiva del partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).

El fallo destaca que la impugnación fue presentada en la Secretaría General del Tribunal Electoral, el 12 de agosto de 2021, más de 30 días después de la admisión de la resolución que rechazó la solicitud para la convocatoria.

Además, se detalla que como no existe prueba de la fecha de notificación, no es posible determinar si la acción fue presentada en tiempo oportuno, con lo cual no cumple con todos los requisitos exigidos para su admisión.

El Movimiento Rescate Molirena, encabezado por el diputado Tito Rodríguez, exigía la celebración de una convención, tras señalamientos de corrupción en contra de autoridades y servidores públicos del colectivo.

El grupo también inició un proceso de recolección de firmas de convencionales con el fin de realizar cambios en la administración de colectivo.

La celebración de la convención estaba programado para el 16 de enero del 2022.

