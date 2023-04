Candidato a rector pide un proceso electoral transparente

La campaña electoral en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), cada día se torna más compleja y dura, ya que los tres candidatos por la rectoría buscan cada día los votos entre estudiantes, docentes y administrativos; además, tienen que luchar contra Etelvina de Bonagas, quien lleva 10 años regentando esta casa de estudios y que busca una tercera reelección.

Ante este panorama, el candidato Edwin Abdiel Samudio Arcia, ha manifestado que para lograr obtener el apoyo de docentes y administrativos ha tenido que llevar a cabo reuniones secretas, con el fin de evitar que estos funcionarios se vean afectados con algún tipo de represalias.

Destacó que hasta la fecha, mantienen en estricta reserva los apoyos conseguidos a su propuesta de campaña. Igualmente confía que para este 26 de abril, logre las ponderaciones necesarias para ganar la rectoría.

Por otra parte, precisó que para el debate de este miércoles está sopesando su participación o no, ya que dos de los tres candidatos a la rectoría de la Unachi, habían solicitado al Tribunal Superior de Elecciones que al auditorio, que tiene capacidad para 360 personas, se aprobara el ingreso equitativo de los simpatizantes de cada nómina, pero esto les fue negado; espera que el ente encargado del proceso electoral, cumpla al pie de la letra su responsabilidad y sus funciones.

Ante este escenario mantendrán la búsqueda de votos salón por salón y realizarán las reuniones necesarias con las demás agrupaciones; pero a pesar del panorama existente, Samudio busca llegar al cargo con el fin de lograr un mejor manejo del presupuesto, que esto se haga con transparencia y que cada centavo sea utilizado para la unificación de esta casa de estudios superiores.

Entre las propuestas que se tienen para la Unachi, Samudio destacó la de hacer mejoras en la conectividad del Internet, además son necesarias nuevas aulas de clases en la sede, zonas comarcales y en los centros regionales.

Samudio dejó claro que en sectores como Llano del Ñopo no hay ni un solo salón de clases, se tiene un terreno disponible, pero no se ha construido para apoyar a este grupo de estudiantes; mientras tanto, en el área de Alto Caballero, se han construido aulas desde hace 10 años y no han sido habilitadas. Los estudiantes de estas áreas reciben sus clases en salones de los colegios del Ministerio de Educación.

Este tipo de situaciones son muy preocupantes y tienen que ser resueltas a la brevedad, subrayó el candidato; dejó claro que se debe trabajar por una universidad sin divisiones, ya que los mismos beneficios que reciben los estudiantes del campus central deben ser recibidas por los estudiantes de las sedes, sub-sedes y centros regionales.

Hay que hacer muchas inversiones para hacer mejoras en todos los aspectos que incluyen la parte académica, hacen faltan nuevas carreras en la Unachi, para ello se tiene planificado un diagnóstico de las necesidades de la región chiricana, y así transformar vidas, para que los profesionales sean íntegros y competentes para el mercado laboral.

Para las elecciones de este 26 de abril, están habilitados más de 18 mil votantes, divididos de la siguiente manera: 16,700 son estudiantes, 1,035 docentes y más de 800 administrativos.

Cabe señalar que para lograr la rectoría de la Unachi, los candidatos deben lograr la mayoría de los votos de los docentes, ya que representan el 60%, mientras que el 30% son del grupo estudiantil y el 10% de los votos corresponden a los administrativos.

Las elecciones de este 26 de abril se llevarán a cabo de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche y se espera que cerca de las 10:30 de la noche se conozca si la Unachi tendrá un nuevo rector o continuará la administración de Etelvina de Bonagas.

