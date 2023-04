Consejo Provincial de Colón decide sesionar en sede del MOP

De manera unánime, los representantes del Consejo Provincial de Colón aprobaron sesionar el este lunes 3 de abril, en la sede central del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la ciudad capital, para exigir respuestas por las malas condiciones de las calles y carreteras en la costa atlántica.

Esta solicitud de acudir al despacho de Rafael Sabonge, ministro del MOP, fue presentada por Mario Ortíz, representante del corregimiento de María Chiquita (distrito de Portobelo).

Esta cartera es una de las entidades más cuestionadas en la provincia de Colón, no sólo por los representantes, sino por las comunidades y conductores que piden arreglo de las vías, sin obtener respuestas.

Esta decisión fue tomada esta semana, durante la reunión mensual del Consejo Provincial de Colón, desarrollado en el corregimiento de Miguel de la Borda, Donoso, Costa Abajo de Colón.

En este encuentro, hubo cuestionamientos y hasta señalamientos de cobarde, se hizo referencia a la figura del ministro de Obras Públicas Rafael Sabonge, donde a pesar de haber sido citado por quinta ocasión, a este organismo provincial, este no asistió.

No obstante, algunos representantes de corregimientos ponderaron obras que se han realizado como la rehabilitación de la carretera Gatún-Miguel de la Borda, Gatún Fuerte -San Lorenzo.

Pero la avalancha de críticas se hizo en el caso del distrito de Colón, debido a que aseguran (los representantes de corregimientos)no fueron tomados en cuenta para el proyecto “Asfaltando tu distrito”.

Bajo este panorama, Alexis Murillo, representante del corregimiento de Puerto Pilón, y copartidario del ministro Sabonge fue más allá, al destacar que el miedo es una reacción, pero la valentía es una decisión que se toma.

“Yo no he visto un ministro más cobarde que el de Obras Públicas, no ha venido una sola vez a reunirse con nosotros en el Consejo Provincial, ni el Municipal, es una falta de respeto y ese hombre no debería estar en ese puesto, resulta ahora que los representantes de corregimientos, tenemos que ir a Panamá a rogarle para que se hagan obras en nuestras comunidades”, dijo Murillo en tono enérgico.

Por su parte, Iracema de Dale, gobernadora de Colón dijo desconocer que ya se había citado en cinco oportunidades al ministro de Obras Públicas y que éste no había asistido al Consejo Provincial.

