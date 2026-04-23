Detención provisional para exalcalde Alex Lee y representante de Barrio Norte por peculado millonario

Alex Lee, exalcalde de Colón el representante de Barrio Norte, Javier Lynch, y al tesorero de esa junta comunal, terminaron con detención provisional luego de pasar por audiencias de garantías.

A Lee le imputaron cargos por peculado agravado mientras que a Lynch por peculado doloso.

En el caso del exalcalde del PRD la afectación supera los 6 millones de dólares, dinero que, según la investigación, salió de fondos públicos destinados a programas sociales.

A ambos les dictaron detención preventiva, mientras las autoridades siguen revisando qué pasó realmente con la plata que debía beneficiar a la comunidad.

En el otro frente, la representante de Barrio Sur, Marta Macías, no corrió con la misma medida. El tribunal optó por detención domiciliaria, tomando en cuenta su condición de salud y su edad, aunque sigue metida en el proceso.

Las audiencias arrancaron desde temprano. Primero se revisaron las aprehensiones, luego vinieron los cargos y finalmente las medidas cautelares.

En el caso de Barrio Norte, la investigación gira alrededor del manejo de recursos de programas de interés social dentro de la junta comunal.

Ya más tarde, cerca del mediodía, Alex Lee llegó al Sistema Penal Acusatorio. Junto a él también estuvo Macías.