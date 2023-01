Ediles del Oeste reciben padrón electoral preliminar

El Tribunal Electoral (TE) inicio el proceso de entrega a los ediles de la provincia de Panamá Oeste del padrón electoral preliminar, de modo que estos puedan interponer los procesos de impugnación.

La primera entrega de este documento se realizó en el distrito de Chame y posteriormente se suministrará al resto de los concejales de la provincia, según indicaron funcionarios del TE.

Además de presentar las impugnaciones por tema de residencia, los ediles podrán aportar información para ir depurando del padrón electoral a las personas ya fallecidas.

Los procesos de impugnación comenzaron el 21 de enero y se extenderá hasta el 15 de febrero y deben interponerse ante los juzgados administrativos electorales, mientras que las reclamaciones ante la Dirección Nacional de Organización Electoral (Dnoe).

Según el artículo 30 del Código Electoral, en esta fecha se podrá impugnar el Padrón Electoral Preliminar con el fin de anular los cambios de residencia de electores hacia un corregimiento donde no residen, las inclusiones de nuevos ciudadanos en corregimientos donde no residen, las inclusiones de ciudadanos que no gocen plenamente de sus derechos ciudadanos, las inclusiones de ciudadanos que estén en interdicción judicial y los ciudadanos que tengan suspendidos sus derechos ciudadanos.

Cada dirección regional de Organización Electoral entregó el documento a alcaldes, concejales, representantes de corregimiento y jueces de paz en todo el país, quienes están obligados a exhibir el padrón en sus oficinas.

En el Padrón Electoral Preliminar está la información por provincia, comarca, circuito, distrito, corregimiento, por centro de votación.

En ese padrón preliminar se incluirá a los menores de edad que cumplan 18 años hasta el 5 de mayo de 2024.

Hasta el 31 de diciembre de 2023, el Tribunal Electoral excluirá del padrón electoral final a las personas fallecidas de cuya defunción recibiera las pruebas pertinentes.



