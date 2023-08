Extrabajadores protestan ante la sede del Miviot en Herrera

Ante lo que catalogaron como falta de respuestas, extrabajadores del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) de la provincia de Herrera, retomaron las jornadas de protestas, para exigir el pago de la prima de antigüedad, de la que aseguran tienen derecho.

Según el grupo de exfuncionarios, en otras provincias ya se ha dado el desembolso de algunos cheques de pago.

Sin embargo en Herrera, ninguno de ellos ha sido beneficiado, a pesar de un compromiso de que a mediados de agosto tendrían sus pagos.

Los manifestantes impidieron por un periodo de tiempo la entrada al director regional de la entidad y a algunos colaboradores.

Aseguran que pasó el 15 de agosto, que fue la fecha tope establecida en la protesta anterior y no tienen respuestas.

Randol Moreno, vocero de los exfuncionarios en la provincia, indicó que están a la espera que les den una respuesta sobre estos pagos, por lo que no descartan otras medidas de presión.

“Hemos tenido varias conversaciones y se nos ha mentido descaradamente. En reuniones pasadas salió que se nos iba a pagar a partir del 15 y el día 14, nos dijeron que el que hacía los cheques salió de vacaciones y que teníamos que darles más tiempo”, indicó Moreno.

Según los manifestantes, están molestos ya que no han recibido más explicaciones, por lo que pelearán sus derechos, ya que laboraron en la institución hasta el año 2019, cuando fueron destituidos con la llegada de la nueva administración gubernamental.

Los extrabajadores indicaron que esta ley que les permite recibir sus primeras de antigüedad fue aprobada y está vigente, por lo que exigen los pagos.

“Hoy hemos cerrado aquí, pero si tenemos que trancar Divisa lo haremos. Nos han agarrado de burla, hasta que no nos paguen no vamos a dejar de exigir”, dijo por su parte Benjamín Campos, también ex funcionario del Miviot en Herrera.

