Familiares de detenidos de Chitré piden seguridad en La Joya

Tras los enfrentamientos en la cárcel La Joya que dejaron saldo de un policía muerto, familiares de privados de libertad de Chitré, que fueron trasladados hace varios meses a dicha cárcel, protestaron reclamando seguridad para ellos.

Se trata de familiares de los privados de la cárcel pública de Chitré, quienes están en La Joya desde que iniciaron los trabajos de remodelación y adecuación de los pabellones que los albergan.

Tras una reunión con autoridades provinciales, los familiares, principalmente madres y esposas de los privados, iniciaron un movimiento de protesta, que terminó con un cierre de calles en el cruce hacia Pesé.

En el lugar, los familiares de los detenidos trasladados aseguraron que no han podido comunicarse con ellos, y que tienen conocimiento que algunos presentan golpes y que tampoco han podido comer ni hidratarse adecuadamente.

Liliana de García, madre de un privado, indicó sentirse reocupada porque no sabe nada de su hijo, desde hace varios días.

“No sé nada de él, ellos tienen derecho a una llamada pero no les dan nada, pedimos justicia, queremos saber qué es lo que está pasando con ellos”, indicó.

Otros familiares consultados aseguraron que tras reunirse con las autoridades les prometieron que se arreglaría una visita el próximo 25 de febrero, por lo que exigieron que la misma sea plasmada en un documento por escrito, ya que algunos grupos de trasladados no han podido tener este derecho.

“Hasta el momento no nos hemos podido comunicar con nuestros familiares. Hay comentarios de que están golpeados y no tienen agua, eso nos tiene que no podemos dormir”, indicó Francia Rojas, también presente en la jornada de protestas.

Según los manifestantes, el proyecto de remodelación y ampliación del penal debería culminar el próximo mes de marzo, sin embargo ya les anunciaron que se extenderá hasta el mes de julio, porque se incluyó la construcción de nuevas celdas.

Mientras que el director del Sistema Penitenciario, Euclides Castillo, indicó que los privados de libertad de Chitré estaban en pabellón 6 y se procedió a movilizarlos a otro pabellón, sin mezclarlos con el resto de la población penitenciaria de La Joya, honrando lo pactado con sus familiares en abril del 2022.