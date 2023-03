Herrera acumula 68 casos de dengue en dos meses

En los dos primeros meses del año 2023, la provincia de Herrera acumula 68 casos de dengue.

Esta cifra preocupa a las autoridades, sobre todo ante el inicio del nuevo año escolar en los próximos días.

Aunque de éstos contagiados sólo 7 han presentado signos de alarma y han requerido hospitalización, personas consultadas aseguran que la enfermedad provoca varios días de malestares fuertes.

En algunos casos los malestares son incapacitantes para labores diarias.

Ante esta situación, las autoridades de salud recordaron a la población que es necesario evitar la presencia del mosquito que transmite esta y otras enfermedades, y que podrían afectar a la población estudiantil y docentes.

Según información del Ministerio de Salud (Minsa), los casos reportados de dengue en gran mayoría se han detectado en el distrito de Chitré, que acumula 52 de los 68 casos, principalmente en el corregimiento de Monagrillo.

Stacy Osorio, jefa de Salud Pública de Herrera, indicó que se han realizado jornada de inspecciones y nebulizaciones en las escuelas públicas y particulares de la provincia, con énfasis en las áreas de mayor índice de infestación y donde se han registrado casos.

Según explicó, se busca brindar un entorno seguro a los estudiantes que iniciarán clases este 6 de marzo, por lo que también se orientará a los directivos sobre la importancia de mantener los predios de las escuelas limpios y evitar potenciales criaderos.

Es importante, indicó, retirar de los predios de las escuelas todo aquel material que no se esté utilizando, como llantas viejas, restos de materiales de construcción, y otros, que puedan acumular agua no sólo de la lluvia si no de aires acondicionados y otras fuentes.

También recordó a la población la importancia de mantener las medidas de bioseguridad como lo son el lavado de manos, y cubrirse al toser o estornudar.

