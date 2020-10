Alivio

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los bancos para ampliar el alivio financiero a los panameños hasta junio de 2021, es un paso correcto que refleja la compleja situación de los clientes y de las instituciones bancarias.

Versión impresa

Realidad

La decisión refleja el panorama cierto de que en enero la situación del país no estará mejor que ahora. Miles de personas no podrán honrar sus compromisos y para los bancos no es negocio secuestrar bienes masivamente.

Certeza

No obstante, las personas deben tener la certeza de que los bancos no incumplirán el acuerdo y éstos de que sus clientes serán honestos al reportar su situación económica. Cuentas claras y solidaridad en dos vías.