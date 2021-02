Escándalo

Como siempre sucede en este país, los políticos buscan cualquier excusa para sacudirse sus responsabilidades. Ahora tratan de justificarse argumentando todo tipo de cosas que al final resultan insuficientes.

Responsabilidad

Las normas legales que regulan los albergues infantiles contienen un amplio menú de responsabilidades y opciones. No bastaba hacer denuncias ante el Ministerio Público (MP), había otras alternativas administrativas.

Actitud

Los abusos en los albergues, al parecer, no son de reciente data. Los informes indican que es una práctica recurrente que no fue frenada a tiempo. Entonces, el MP no debe escatimar al llamar a todos los que parezcan responsables.