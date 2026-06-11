Donar sangre: la decisión que puede salvar una vida hoy

Hoy, en algún lugar de Panamá, una persona necesita sangre para seguir viviendo.

No sabe quién la ayudará y tal vez nunca llegue a conocerle. Sin embargo, su recuperación e incluso su vida dependerá de un gesto silencioso y generoso: la decisión de alguien de donar sangre.

Hablemos de una madre que enfrenta complicaciones durante el parto, una persona lesionada en un accidente de tránsito, un paciente con cáncer que necesita continuar su tratamiento o un niño que requiere una transfusión para seguir luchando. Todos ellos comparten algo esencial: dependen de la solidaridad de quienes deciden donar para ayudar a otros.

En un mundo donde con frecuencia se resaltan las diferencias, la donación de sangre nos recuerda algo fundamental: nuestra capacidad de cuidarnos mutuamente. Es un acto sencillo, voluntario y profundamente humano que tiene el poder de transformar vidas.

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre 2026, desde la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) rendimos homenaje a esos héroes anónimos. Bajo el lema "Una gota de humanidad. Donemos sangre. Salvemos vidas", la campaña invita a reflexionar sobre el impacto de un pequeño gesto cuando se convierte en una acción colectiva.

La sangre es un recurso insustituible. No puede fabricarse ni replicarse artificialmente. Su disponibilidad depende exclusivamente de personas que donan de manera voluntaria, segura y regular. Por ello, contar con suficientes donantes es clave para responder a emergencias, cirugías, tratamientos oncológicos y muchas otras situaciones que requieren atención inmediata.

Cada donación representa más que un procedimiento médico. Es una oportunidad para vivir, esperanza para una familia y una forma concreta de ayudar a otros, aun sin conocerlos.

Panamá ha avanzado en el fortalecimiento de su sistema nacional de sangre gracias al trabajo conjunto del Ministerio de Salud (MINSA) de Panamá, la Caja de Seguro Social (CSS), los bancos de sangre, la sociedad civil y, sobre todo, los donantes. El objetivo es claro: que ninguna persona vea comprometida su atención por falta de sangre segura.

Desde la OPS/OMS hemos acompañado este proceso, promoviendo mejoras en calidad, seguridad y acceso. No obstante, más allá de los sistemas, los verdaderos protagonistas son quienes donan de manera altruista.

También contamos con razones para el optimismo. Cada vez más jóvenes se suman a esta causa, demostrando que la solidaridad sigue siendo una fuerza capaz de transformar comunidades.

Panamá cuenta con una red nacional de 36 bancos de sangre, además de centros de donación y servicios transfusionales, lo que representa una base importante para avanzar hacia un sistema más integrado, solidario y equitativo. Pero la infraestructura por sí sola no basta: se necesita fortalecer una cultura de donación voluntaria, regular y altruista.

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La realidad también nos llama a actuar. En 2024, Panamá registró 67,332 donaciones de sangre; sin embargo, solo el 11.38% correspondió a donación voluntaria. Además, la donación se concentra principalmente en la región Metro-Oriente, que reúne cerca de dos terceras partes del total nacional, lo que plantea desafíos para la disponibilidad oportuna de sangre en todo el territorio.

Este año 2026 tiene un significado histórico y estratégico: Panamá es sede regional del Día Mundial del Donante de Sangre para las Américas. Tenemos una oportunidad para fortalecer la cultura de donación voluntaria y convertirla en un hábito en el país.

Donar sangre toma poco tiempo, pero su impacto puede durar toda una vida. Invito a toda la población a dar ese paso, a trascender la empatía y convertirse en donantes voluntarios y regulares. Panamá necesita de esa solidaridad para que la sangre esté disponible cuando más se necesita.

Hoy, alguien sigue esperando.

Usted puede ser la razón por la que esa vida continúe.