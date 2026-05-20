HORA DE LA VERDAD

Yuberjen "Tremendo" Martínez habló alto y claro: "yo viene a escribir mi propia historia". Su rival, el panameño Ángel "Castigador" Bethancourt afirma que el colombiano no va a pelear por una medalla, "será por un título latino".

El chilibreño Bethancourt y el colombiano "Tremendo" Martínez, no solo arriesgan sus invictos, también se juegan la oportunidad de conquistar el título latino mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el ganador de este combate regional, se encamina a una pelea por el título mundial en los pesos moscas (112 libras).

El presidente de la OMB, Gustavo Olivieri, confirmó que existe una alta posibilidad que el ganador del pleito entre Bethancourt y Martínez, se enfrenten por la corona de Boxeo (OMB) ante el estadounidense Anthony Olascuaga.

El actual campeón Olascuaga tendrá que defender su título contra el mexicano Andy Domínguez, independiente de quién sea el campeón, la pelea por el título mundial podría darse contra Bethancourt o Martínez.

De ganar Bethancourt la pelea por el título mundial podría darse en Panamá o de ganar Martínez sería en Colombia, explicó el promotor Félix "Tutico" Zabala.

El combate entre Ángel Bethancourt con récord de 8-0-1 (5KO) y "Tremendo" Martínez 6-0 (6KO) es la pelea estelar de la función "Invictus-Some Boxers" que organiza Master Promotions-All Star Boxing este viernes (mañana) en el Centro de Entrenamiento Atheyna Bylon.

El colombiano Martínez, que disputó dos Juegos Olímpicos y fue medalla de plata en Río de Janeiro 2016, expresó que tiene " altas expectativas" sobre ese pleito y agregó que ha estudiado al panameño Bethancourt.

"Tremendo" Martínez no se considera favorito para la pelea y aclaró que aunque todos sus combates como profesional los ha ganado por nocaut, se encuentra preparado para los 10 asaltos, además tiene su estrategia trazada.

Por su parte, el panameño Bethancourt, se mostró optimista para salir victorioso ante Martínez, también que es una pelea que le abre las puertas para disputar un título mundial.

Bethancourt reconoció que Martínez es un buen boxeador, pero que él también es bueno y reiteró que el colombino no disputará medalla, será un título latino profesional de boxeo.

En la velada boxística, la pelea coestelar será entre Carlos "Gallero" Rodríguez 7-0-2 (2ko) y Leroy "Sensacional" Estrada 19-5 (9ko) en las 115 libras. Otras 12 peleas más completan la cartilla.