Vingegaard gana etapa; Afonso sigue líder

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) ganó en solitario en la novena etapa del Giro de Italia, disputada entre Cervia y Corno alle Scale, después de dejar atrás a Felix Gall (Decathlon) en la subida final.

El tercero en la meta fue el gregario del danés Davide Piganzoli. A pesar del esfuerzo de Vingegaard, el líder Afonso Eulálio (Bahrain) demostró tener buenas piernas en Corno alle Scale y entró en quinta posición, a 41 segundos del danés, por lo que conserva un día más el maillot rosa.

Este lunes (hoy), el Giro vivirá su segunda jornada de descanso. La carrera se retomará el martes con la contrarreloj individual de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa son completamente llanos.

Por su parte, el portugués Afonso Eulálio sostuvo que "es perfecto llegar al día de descanso con el maillot rosa. Ahora a descansar y veremos en la contrarreloj", apuntó.