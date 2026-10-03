APATEL reclama igualdad de condiciones entre hoteles y alquileres turísticos

La Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) aboga porque los hoteles y alojamientos de corta estancia operen bajo reglas claras y condiciones de competencia similares, en medio del debate sobre la regulación de las propiedades que se ofrecen a través de plataformas digitales.

El gremio sostiene que uno de los principales puntos de discusión es que ambos modelos de hospedaje no siempre están sujetos a las mismas obligaciones, lo que, a su juicio, puede generar diferencias en los costos de operación y, por consiguiente, en los precios que ofrecen al consumidor.

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Asegura que los hoteles formalmente establecidos deben asumir, entre otros compromisos, el pago de impuestos, salarios y prestaciones laborales, aportes a la Caja de Seguro Social, seguros de responsabilidad civil, medidas de seguridad y controles sanitarios, obligaciones que no tienen otros alojamientos; por ello pueden ofrecer tarifas inferiores que, según plantea, no necesariamente responde a una mayor eficiencia empresarial.

No obstante, menciona que el debate no debe centrarse en contraponer a los hoteles con las plataformas digitales, sino en establecer un marco regulatorio que permita la participación de distintos modelos de negocio bajo condiciones comparables.

“La libertad de empresa solo puede generar bienestar cuando opera bajo reglas claras y en condiciones de igualdad para todos los competidores”, sostiene la asociación.

Apatel reconoce que los hábitos de los viajeros están cambiando y que los alojamientos de corta estancia pueden cumplir una función en el desarrollo turístico, especialmente en zonas donde existe poca infraestructura hotelera. También señala que las plataformas tecnológicas forman parte de la transformación de la industria y pueden contribuir a ampliar la oferta turística fuera de la capital.

Sostiene, en ese sentido, que una regulación adecuada podría contribuir a fortalecer la seguridad jurídica, la protección de los visitantes y la recaudación fiscal, además de establecer condiciones de competencia más equilibradas entre los distintos participantes de la industria turística.

La asociación también cuestionó que los incentivos otorgados al sector hotelero sean utilizados como argumento para evitar la regulación de otras modalidades de hospedaje, al considerar que ese planteamiento desvía la discusión sobre las condiciones bajo las cuales deben operar los diferentes actores del mercado.