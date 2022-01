Buscar financiamiento para el cuarto puente ha sido complejo, aceptó ministro Rafael Sabonge

El ministro de Obras Públicas (MOP), Rafael Sabonge, reconoció que aprobar el financiamiento para el cuarto puente sobre el Canal de Panamá ha sido un proceso bastante complejo, por lo que este trámite ha demorado más de un año.

"Ese esquema es complejo, porque requiere bancos internacionales y espacio presupuestario a futuro. Ha sido evaluado y ya tiene viabilidad por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas para poder realizar el cambio del contrato y creo que estamos en buen camino para que el proyecto arranque este año", dijo Sabonge.

A inicios de este gobierno se determinó separar la construcción de la Línea 3 del metro de la del cuarto puente y modificar su concepto original, lo que motivó que se negociara con el contratista, el consorcio chino Panamá Cuarto Puente, la reducción del costo de la obra y un nuevo diseño.

El consorcio buscó financiamiento externo, el cual se mantiene pendiente de aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desde finales de 2020.

Según Sabonge, se está en las negociaciones finales, adelantando que va a haber una disminución importante en el costo del contrato que no quiso adelantar.

"Prefiero, cuando esté lista la adenda con el contratista, darlo a conocer (costo de la obra) para no especular sobre montos, pero estoy seguro que pronto los vamos a llamar a una conferencia de prensa para dar esa buena noticia", prometió el titular.

El contrato original del megaproyecto estableció un costo de 1,518 millones de dólares para ser construido en un periodo de cuatro años y medio.'



El concepto original del cuarto puente incluía un restaurante, el cual se descartó en el nuevo diseño, que cuenta con 90% de avance, según palabras del ministro de Obras Públicas.



La Línea 3 del metro iba a pasar por el puente, sin embargo, se decidió separarla del proyecto y construir un túnel, que se encuentra en diseño.



Una vez esté listo el cuarto puente, se procederá a cerrar el puente de las Américas para que pueda ser reparada su calzada de hormigón.



La construcción del cuarto puente sobre el Canal debe durar cuatro años y medio.

Sabonge explicó que como estaba plasmado el proyecto del cuarto puente, este no iba a poder ser ejecutado a menos que dependiera del presupuesto completo del MOP.

"Los 1,500 millones iban a recaer sobre el MOP y para que ustedes tengan una idea, este año el ministerio tiene menos de 400 millones de dólares en su presupuesto total", sostuvo.

Iván Carlucci, dirigente empresarial, no ha visto avance significativo del proyecto, pero considera que es importante y espera que el próximo gobierno le de continuidad.

"No veo la posibilidad de que este gobierno lo inaugure; ojalá que el próximo gobierno no lo abandone en función de que no es una obra suya, sino heredada del gobierno anterior, porque ya hemos visto que ese tipo de cosas se dan", expresó.

Como experto en proyectos inmobiliarios, Carlucci resaltó que el puente ayudará a revalorizar áreas que antes no se habían aumentado su valor tanto como las que tienen caminos o carreteras importantes al frente.

Sin embargo, hizo un llamado a la población para que sea fiscalizadora del manejo de los fondos de una obra de gran magnitud como esta.

"Ya los panameños no aguantamos otro gol o más actos de corrupción, en términos de sobrecostos y demás; hay que ser muy meticulosos y fiscalizar como se manejan los recursos del Estado", puntualizó.

