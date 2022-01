Conasina rechaza solicitud para eliminar a Cristóbal Colón del Himno Nacional: ¿Qué razones expone?

La iniciativa ciudadana del abogado Tomás Begazo, de eliminar el nombre de Cristóbal Colón del Himno Nacional de Panamá, fue rechazada por la Comisión Nacional de los Símbolos de la Nación (Conasina).

De acuerdo con Conasina, el Himno Nacional es una obra que, con ser eminentemente un conjunto de alegorías y metáforas poéticas de alta calidad en el correcto sentido de la poética, no deja de estar apegado al contexto histórico del que provino.

Agrega la comisión que si se elimina el último verso de la estrofa final, se quitaría la esencia del mensaje, que involucra una visión indirectamente bolivariana de Panamá en el mundo americano, como centro, epicentro, emporio y cuna del derecho público americano.

"Cambiar Colón obligaría a cambiar toda la estrofa y haciendo eso, el himno perdería el sentido original con que fue hecho: reconciliación y echar a andar un proyecto nacional. Es cuestión de identidad, no de un purismo mal entendido", reseña Vladimir Berrío-Lemm.

El informe recalca que los símbolos de un país no son eternos ni inamovibles, pero ciertamente sus cambios no pueden obedecer a consideraciones particulares o que no tienen una raigambre popular bien justificada.

El año pasado, Begazo expuso ante la Asamblea Nacional de Diputados una iniciativa que busca modificar una estrofa del himno. Su propuesta era reemplazar: "de este mundo feraz de Colón", por: "de este mundo feraz de Panamá".

El argumento del también psicólogo se basa en que decir que este mundo feraz (productivo, abundante, fructífero) es de Colón, es algo fuera de toda realidad histórica y jurídica.

A pesar de la negativa, Begazo interpondrá una solicitud de reconsideración al respecto.

"Bajo ningún punto de vista debe abordarse mi planteamiento histórico-jurídico dentro del contexto de la poética, dado que estoy haciendo un planteamiento a la luz de la historia. Es decir obvian la historia, para enfocarse en que si el verso rima lindo y coherente expresando a Colón en el párrafo en cuestión", precisa Begazo.

Según Begazo, su objetivo es reivindicar a los héroes panameños y borrar del Himno Nacional a Cristóbal Colón.

