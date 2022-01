Contra el reloj trabaja Meduca para garantizar agua potable permanente a centro educativos

Contra el reloj trabaja Ministerio de Educación (Meduca) para dotar de agua potable a más de 800 centro educativos con miras a un retorno seguro a las aulas en medio de la pandemia de la covid-19.

La coordinadora general del programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo (MECSE), Lisbeth Ramos, reconoce que para el 7 de marzo no se completará la instalación de tanque de reserva en todos los colegio, y la misma, estaría culminando hacia el mes de junio de 2022.

Para el 2020, el Ministerio de Educación (Meduca) había detectado más de mil escuelas sin suministro de agua permanente, lo que llevó a desarrollar estrategia para garantizar el suministro en medio de un retorno paulatino que inició a mediados del 2021 y que se completa este 7 de marzo con el retorno presencial a las aulas.

El proyecto de tanques de reserva se coordina con unas 277 Juntas Comunales que son las encargadas de la instalación de 659 tanques de abastecimientos de agua potable plástico y metálicos.

Meduca ha transferido 3 millones 156 mil 639 dólares a la Juntas Comunales, logrando las instalación en 103 centros educativos, otros 97 centros en Ejecución lo que beneficiará 114 mil 802 estudiantes a nivel nacional, detalló Ramos.

Este fin de semana se hizo entrega a juntas comunales de cheques simbólicos para continuar con instalación en la provincia de Chiriquí.

El Meduca también cuenta con un presupuesto de 1 millón 644 mil 157 dólares para dotar a 123 corregimientos y 226 centros educativos, haciendo un gran total de 887 centros educativos con tanque de almacenamiento, proyecto que se adelanta con licitaciones públicas, contemplado dentro del Programa de Naciones Unidas dentro del contrato de préstamo.

Con esta licitación serán los 98 tanques plástico y 33 tanques metálicos, en aquella juntas comunales pendiente por el proyecto.

'No es que los centro no cuenten con agua, tiene agua porque están conectados a el acueducto, pero no proporcionan el servicio permanente a lo largo de la jornada laboral', aclara Ramos,

El proyecto inició el año pasado, y para poder ejecutarlo debe cumplir con muchos filtros y la ratificación de la Contraloría General, lo que es un proceso rápido, indica.

En promedio, son tres meses para poder que las Juntas Comunales puedan hacer uso de los recurso que se les transfiere.

La expectativa es que para marzo o junio puedan estar instalándose en su totalidad.

