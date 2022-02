Cuestionan mal servicio de Minimed ante 'falso positivo'

Una simple prueba para descartar o confirmar un diagnóstico de covid-19 podría desencadenar una serie de graves afectaciones económicas y emocionales si el resultado no es el correcto, es decir, un falso positivo.

El afectado, al haber sido identificado como positivo sin estarlo, tiene que enfrentarse a un proceso innecesario de aislamiento, estudios de contacto y a las consecuencias personales, económicas y sociales que ello conlleva.

Un caso reciente lo vivió Federico Brisky, gerente general de Grupo Epasa, quien se realizó una prueba de PCR como requisito obligatorio para poder salir del país. Un día antes de su viaje, que su familia había programado como una sorpresa por su cumpleaños, recibió el resultado del laboratorio Minimed, el cual arrojó un diagnóstico "positivo".

El resultado dejó dudas ante la falta de síntomas y Brisky procedió a realizarse otra prueba de PCR en un laboratorio diferente (CMP – Centro de Medicina Preventiva). Para su sorpresa el resultado de la segunda prueba fue "negativo".

Desconcertado por los contradictorios resultados, Brisky llamó a Minimed para que alguien le explicara cómo en menos de 15 horas un resultado puede cambiar y qué acciones se podían tomar para no afrontar las duras consecuencias de un positivo.

Obtener una respuesta de parte de la empresa Minimed ha sido para Brisky uno de los procesos más tortuosos y desagradables. En las pocas respuestas que obtuvo solo se limitaron a decirle que al momento en que se le realizó la prueba la carga viral era alta y que, a pesar de que la otra prueba había salido "negativa", tenía que cumplir su cuarentena, porque ya habían hecho el reporte al Minsa.

Insistentemente, Brisky solicitó que se le comunicara con algún responsable de la empresa, pero la respuesta seguía siendo evasiva: no se podía. El operador del Call Center, Julio Castillo, le dijo que el supervisor decía que no tenía por qué atenderlo. Incluso, aún espera respuesta a un correo electrónico que envió.

Ante los sinsabores experimentados por Brisky surgen algunos cuestionamientos que ponen a Minimed en el ojo de la tormenta ante la cuestionable veracidad de sus resultados y la desventajosa atención que reciben sus clientes cuando hay un diagnóstico erróneo, principalmente cuando el resultado arroja positivo, pero realmente es negativo.

¿Existe un protocolo para corregir este tipo de anomalías? ¿Quién se hace responsable por las pérdidas económicas, la suspensión de viajes o la inasistencia al trabajo?

Estas y otras preguntas saltan a la vista por qué el laboratorio Minimed se negó a realizarle una segunda prueba a Brisky para descartar o confirmar los resultados, como sí se lo permitió el otro laboratorio donde la prueba salió negativa.

Brisky buscaba obtener un resultado en el mismo horario, para que después no se dijera que tenía carga viral o no en ese momento. "Se negaron a hacerla, mientras tanto yo tuve que suspender vuelos, hoteles y demás porque ustedes me dicen que tengo covid y en realidad no tengo nada", manifestó Brisky en un correo que envió a la empresa.

Brisky contactó al segundo laboratorio (CMP) y este accedió a practicarle nuevamente una prueba. De hecho, además de la prueba de PCR, le hicieron una de Antígenos para tener resultados en menor tiempo y Brisky pudiera estar tranquilo con la situación, ya que siempre afirmaron que el resultado de la primera prueba estaba bien y era negativo sin dudas.

Paralelamente, la mañana del martes 9 de febrero, Brisky fue a realizarse un PCR a un tercer laboratorio (Pacífica Salud) y acudió a un puesto de hisopados del Ministerio de Salud, en el Rommel Fernández, para someterse también a otra prueba de PCR.

Los cuatro resultados dieron negativo: CMP, Minsa y Pacífica Salud, mientras Minimed insistió en que era "positivo", pero se negó a realizar una nueva prueba.

Ante la confirmación del resultado negativo, incluso por el Minsa, Brisky envió un correo electrónico a la empresa Minimed, del cual aún no ha obtenido respuesta. "Quisiera conversar con algún responsable de Minimed, porque el tener resultados positivos cuando deben ser negativos, conlleva para una persona hacer cuarentena, faltar al trabajo, suspender o perder un viaje sea de trabajo o placer y en algunos casos incomodar o generar temor a toda la familia que puede vivir con uno, lo que no me parece algo para dejar pasar a la ligera", comentó en el correo.

Responsabilidad

Este tipo de quejas toman fuerza y las autoridades de Salud no son ajenas a esta realidad, manifestó el director de la Región Metropolitana de Salud, Israel Cedeño, quien asegura que se han reunido con algunos laboratorios privados.

Cedeño explica que hay muchos laboratorios que manejan volumen de pacientes donde hay que determinar la sensibilidad de la prueba y el equipo que están utilizando.

Afirma que de existir evidencias de reincidencia o frecuencia de este tipo de casos, las autoridades sanitarias están llamadas a realizar las investigaciones correspondientes, aunque reconoce que es complicado comprobar porque involucra mucha característica a la hora de aplicar una prueba.

"La única manera de tener una evidencia verificable de que estás ante un falso positivo o falso negativos, es haciéndose en un laboratorio de referencia de salud pública como el Gorgas", señala el epidemiólogo, razón por la cual Brisky acudió, entre otros laboratorios, a hacerse la prueba con el Minsa en Rommel Fernández.

Cedeño insiste en que verificar o certificar que un laboratorio específico, está arrojando falsos positivos o falsos negativos, es muy difícil porque todo laboratorio está expuesto a diferentes situaciones, incluso el clima, el calor y otros que pueden influir en que el resultado no sea confiable.

Cedeño reconoce que se pueden estar dando casos de resultados discordantes, pero el panameño común no suele reportarlo, quienes reportan son aquellas personas que están bajo la presión de salir del país, o porque requiere una intervención médica y terminan realizándose más de una prueba de forma simultánea.

Sin embargo, recomienda interponer personalmente la denuncia antes el Centro de Salud de su región, o en la Región Metropolitana de Salud.

"Hay que interponer las quejas, porque al final todo rumor también debe ser investigado", afirma Cedeño, quien citó las denuncia que son publicadas en las redes sociales por situaciones similares en el laboratorio que opera en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. "A la regional han llegado quejas de diferentes laboratorios, y se han realizado reuniones con los representantes de los mismos, se han hecho la revisión de los equipos en colaboración con el Instituto Conmemorativo Gorgas y se determina que los equipos cumplen con los estándares internacionales", indicó.

Sostiene que en el tema y el manejo en salud pública debe ser dinámica, y es por ello, que en Panamá se han ajustado los periodos de aislamientos, cuarentenas y la aplicación de pruebas para los positivos.

Asegura que con la apertura para la realización de pruebas más allá de las instalaciones médicos oficiales, el Minsa da seguimiento a los laboratorios, como autoridad que otorga los permisos, que luego son certificados por el Gorgas.

Se garantiza que cuenten con los permisos y tengan los equipos y el personal idóneo para efectuar las pruebas, no obstante, sostiene que un laboratorio puede desmejorar su calidad en un día.

En lo que respecta a los falsos positivos o falso negativos no han recibido denuncias formales, y las últimas sanciones impuestas a laboratorios se realizaron entre julio y agosto del año pasado por respuestas tardías en los reportes, aclara.

Reacción

Nuevamente, se le consultó a Brisky sobre su situación y sobre la opinión del Minsa y su respuesta fue contundente: "Si un laboratorio más allá de que el Minsa lo avale o certifique, te da resultados no correcto y al intentar hablar con ellos no te dan ninguna solución, más que te acojas a tu cuarentena, aún demostrando que el resultado es al menos confuso, es mejor no ir a ese laboratorio. El trato con el cliente es pésimo, totalmente deshumano, y con la salud y la vida de la gente no se juega, el dar un resultado positivo implica muchas decisiones en una familia y muchas acciones para proteger al resto de la familia, incluso gastos adicionales en algunos casos. Si el laboratorio no se hace responsable es mejor no ir a ese laboratorio… hay otros que si son responsables como CMP", dijo.