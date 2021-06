Denominador común entre hospitalizados de 20-50 años es la no vacunación contra la covid-19

El intensivista Julio Sandoval recalcó que Panamá atraviesa por la tercera ola de contagios de coronavirus, por lo que es importante inmunizarse para evitar cuadros graves.

Sandoval resaltó que la mayoría de los pacientes que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos todavía no se había vacunado contra la covid-19.

"Los pacientes hospitalizados en este momento: jóvenes 20-50 años, común denominador: ninguno vacunado. Es cierto que la vacuna no excluye al 100% que te contagies o enfermes de covid-19, pero está cumpliendo sus principales objetivos: evitando muertes y hospitalización en personas vulnerables", expresó.

El galeno agregó que en 16 meses de pandemia, hay 102 pacientes en UCI graves.



"Estamos en la tercera ola, en uno de los peores momentos. Vacúnate, es la única salida para no enfermar grave de covid-19 y que disminuya la cadena de contagios", añadió.

En esta línea, precisó que ahora hay nuevas variantes del Sars-COV2, las cuales atacan a jóvenes no vacunados.

"Las personas que se están contagiando estando vacunadas (10%) cursan con enfermedad leve, no se agravan ni mueren", precisó.

Por otro lado el doctor Eduardo Ortega informó que tres estudios publicados esta semana ofrecen nueva evidencia de que las vacunas continuarán protegiendo a las personas contra la covid-19 durante largos períodos, posiblemente durante años.

En Panamá, a partir del 5-11 de julio se inicia la vacunación de los mayores de 40 años en el circuito 8-8 y se harán barridos en el 3-2 y 7-1.

Luego se extiende la inmunización del 12 al 18 de julio por barridos en los circuitos 7-2 y 6-1, además se inoculará a los mayores de 40 años del 8-8. Entre el 19-25 de julio aún no hay fecha anunciada.

