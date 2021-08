Descontaminación de Taboga costó más de 800 mil dólares a la Autoridad Marítima de Panamá

El derrame de residuo de sentina, combustible liviano que afectó parte de las playas de Taboga a inicios de junio, terminó siendo asumido por el Estado y el costo para limpiarlo fue superior a 800 mil dólares.

La descontaminación del sitio fue realizada por la empresa Layne Commercial Services Inc. y no solo consistió en limpiar el agua del mar, sino también remediar toda el área ambiental, como la arena y las rocas que están en la playa, la cual no es frecuentada por los turistas que acuden al lugar.

Los trabajos de mitigación y limpieza se hicieron en al menos 3,000 pies de barrera de contención, que se puso para cercar el producto y proceder con los paños y rollos absorbentes.

Flor Pitty, directora de puertos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), explicó que hay derrames que son controlados a través de las mismas naves, que poseen sus planes de contención, y otros son provocados por malas prácticas, como fue el caso de Taboga, en el que el Estado tiene que asumir su responsabilidad, debido al cumplimiento de un convenio internacional.

Hasta el momento no se ha podido determinar qué ocasionó este derrame.

La teoría que se maneja es que por el volumen de combustible, se presume que ocurrió en mar abierto y las corrientes trajeron el producto hasta Taboga, situación que fue corroborada por pescadores que conversaron con las autoridades de la AMP.

La directora de Puertos comunicó que la Autoridad Marítima mantiene una cuenta para este tipo de emergencia, que tiene un cobro por tonelaje de registro bruto a cada una de las naves que arriban al país.'



La contaminación ocurrió en el lado izquierdo de la parte frontal de Taboga, playa que es más usada por residentes de la isla.



Cuando las labores de limpieza y descontaminación se realizaban, el administrador de la AMP dijo que el derrame había significado un costo grande al ambiente y económico muy elevado.



La isla se encuentra a media hora de la capital y cerca de ella, también se puede observar a ballenas, cuando pasan por el país.



En la isla no hay casos activos de covid-19 desde hace varios meses, según el Ministerio de Salud.

"Lo pagan nuestros usuarios, con el pago de la tarifa de contaminación, cada vez que arriban al país y que es cobrado a través de la AMP", señaló la funcionaria.

Hasta el mes de julio, la Autoridad Marítima había recaudado $7.6 millones en ingresos tributarios y $35.1 millones en tasas, entre las que se incluye 984 mil dólares para la investigación de accidentes.

En los primeros siete meses del año, el movimiento de carga en los puertos panameños fue de 64.6 millones de toneladas métricas, un aumento de 10% en comparación con el mismo periodo de 2020.

¿Qué se está haciendo?

La pregunta que surge es cómo hacer que las embarcaciones responsables de derrames como el ocurrido en junio pasado, sean identificadas y paguen por los daños ambientales que ocasionan.

Al respecto, el administrador general de la AMP, Noriel Araúz, informó que están en comunicación con empresas de Rusia y Canadá, que ofrecen un sistema de monitoreo por satélite.

"Hacen un rastreo diario de diferencias de colores entre agua e hidrocarburos y estamos en comunicación para que nos presenten una propuesta para que Panamá adquiera ese tipo de servicio y tener un monitoreo satelital para que no ocurran estos temas", argumentó el administrador de la AMP.

