Explotación sexual y laboral de menores podría haber aumentado

La explotación sexual de menores, así como la laboral, mediante el servicio doméstico, constituyen trabajos ocultos que son difíciles de identificar para las organizaciones que combaten el trabajo infantil y que podrían haberse incrementado durante la pandemia.

"Creemos que hay un tema de trabajo infantil doméstico. Ya hemos tenido algunas referencias de chicos que están pasando a casas de terceros", reveló Angélica Lavítola, directora de Casa Esperanza, quien agregó que a ellos como organización les es complicado entrar cuando se dan ese tipo de denuncias.

Sobre casos de explotación sexual en línea, desconoce cuántos pueden estar pasando. "Creemos que sí pueden estar pasando", advirtió.

Agregó que un estudio realizado hace dos años en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reveló que la captación de niños que son explotados sexualmente con fines comerciales, se da principalmente por redes sociales.

Otras nuevas formas de trabajo infantil que han detectado para estos momentos difíciles es la venta ambulante en comunidades.

"Usualmente no lo veíamos. No veíamos chicos trabajando en el área de San Joaquín o Curundú o no se nos había informado", detalló.

La experta advirtió que la exclusión educativa, que se ha fortalecido en medio de las crisis sanitaria y económica, se ha convertido en generadora de trabajo infantil.'



Hubo una disminución de niños laborando en fincas, lo que podría deberse a un hecho circunstancial, dadas las medidas de restricción de movilidad, ante la pandemia de covid-19.



La venta ambulante en semáforos y en puestos de venta de legumbres, frutas y verduras son las principales formas de trabajo infantil que se detectan.



En operativo realizado en Tocumen se identificaron a 6 niños en riesgo, de los cuales 3 laboraban en lavaautos, otros de los negocios que son monitoreados.



En las cosechas es cuando se detectan a niños trabajadores en las áreas rurales del país.

En tanto, Roderick Chaverri, de la Dirección para la Erradicación del Trabajo Infantil (Diretipat), aceptó que identificar el trabajo doméstico realizado por menores es complicado, porque se da dentro de una estructura difícil de detectar.

No obstante, cuando se tiene conocimiento de que la situación se da establece las medidas de correlación y comunicación para que se logre determinar la comisión de un acto delictivo, si es el caso, en colaboración con el Ministerio Público.

Recordó la condena a 68 meses de prisión que recibió, en septiembre del año pasado, un ciudadano en Penonomé, que explotaba laboralmente a una joven de 17 años, a la cual también le tuvo que dar una indemnización de $2,000.

Chaverri informó que en este año se está investigando otro caso similar en la provincia de Chiriquí.

Sobre esta modalidad, Kathia Romero, secretaria técnica de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, admitió que a nivel de la región no se manejan cifras claras.

"Hay todavía invisibilidad del trabajo de niñas y adolescentes. Por lo general, se rescata información y pareciera que niños y niñas están igual dentro del trabajo, pero al tener menos información con respecto a las actividades que realizan las niñas, sobre todo en el trabajo doméstico, incluso dentro de su propio domicilio, puede que haya un subregistro", consideró.

Estos panelistas participaron en un foro virtual sobre la realidad y el impacto en la sociedad del trabajo infantil, organizado por la Defensoría del Pueblo de Panamá.

