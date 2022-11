Gran porcentaje de los fallecidos por covid-19 no se había vacunado: ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo?

El último informe del Ministerio de Salud (Minsa) indica que del 28 de febrero de 2021 al 19 de noviembre de 2022 han fallecido 2,428 personas que no tenían el esquema completo de vacunación contra la covid-19.

En general, el 92% de las personas que ha muerto por coronavirus, en el periodo indicado, no contaba con la vacunación o con el esquema de inmunización completa. El resto que sí lo estaba eran pacientes en los extremos de la vida o que tenían condiciones que los hacían vulnerables.

Con el levantamiento de las restricciones, una gran cantidad de panameños dejó de lado la vacunación o no completó las dosis recomendadas.

El doctor Eduardo Ortega-Barría recalca que es clave que la persona se vacune de forma adecuada.

"El esquema original eran dos dosis, con cuatro semanas de separación. Después recomendamos un primer refuerzo, cinco meses después. Luego recomendamos un segundo refuerzo", expuso Ortega-Barría.

De acuerdo con el experto, una persona correctamente vacunada debería tener cuatro dosis.

Por otra parte, el investigador y médico Paulino Vigil-De Gracia defendió al inmunizador de los antivacunas que pretenden atribuirle las muertes que se presentan en la actualidad.

"Por supuesto que cada día hay más vacunados y habrá más muertos vacunados (no es asociación). La vacuna anti C19 no es contra la muerte (esa nunca existirá), la vacuna no funciona contra la hipertensión, diabetes, obesidad, infartos, vejez, irresponsabilidad, terquedad", destacó.

Panamá atraviesa por la sexta ola de casos de covid-19 y los expertos no descartan que los positivos aumenten en diciembre.

Las jornadas de inmunización continúan en el país y se espera que para el primer trimestre de 2023 llegue el primer cargamento de vacunas mixtas.

