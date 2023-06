Informalidad alimenta el trabajo infantil en Panamá

Por cultura social, irresponsabilidad de los padres o por desconocimiento de las normas legales, Panamá, igual que el resto de los países de la región, es vulnerable al trabajo infantil, detalla Roderick Chaverri, encargado de la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora.

¿Es Panamá un país vulnerable al trabajo infantil?

El trabajo infantil es un flagelo que azota a todo el mundo. Panamá ha tenido grandes avances en el tema. Desde el año 1997 hay una política constante de prevención, sensibilización y erradicación del trabajo infantil. La pandemia ha causado algún nivel de retroceso, más que todo en el trabajo informal o niñez en las calles, a lo que la ley denomina explotación económica.

¿Qué motiva el trabajo infantil en Panamá?

Panamá es un país que no debería tener trabajo infantil. El Estado panameño gasta aproximadamente $2,400 millones en una serie de beneficios económicos condicionados. No obstante, hay un aspecto cultural que no podemos obviar, sobre todo en el área comarcal, donde se desplazan familias enteras en el tema de siembra y cosecha de café. En menor caso, la situación económica de las familias y en un nivel considerable, la falta de responsabilidad de los padres, sobre todo en la actividad informal.

¿Qué dicen las estadísticas sobre el trabajo infantil en Panamá?

En el periodo 2019 -2023 hemos atendido 98 denuncias, de las cuales 32 eran muchachos que estaban siendo vulnerados. En los recorridos de calles se ha detectado a unas 230 personas adolescentes en situación de riesgo y situación de trabajo infantil, para lo que se han hecho abordajes con la mesa técnica y el Órgano Judicial. También se ha atendido a un aproximado de 3,500 muchachos en el tema de beca de trabajo infantil y se ha sensibilizado a más de 12 mil personas, incluyendo profesionales y adolescentes.

¿Qué limita a Mitradel ofrecer cifras actualizadas respecto al tema?

La última Encuesta de Trabajo Infantil es del 2016, debió darse una en el 2018, no se dio, posteriormente, debió darse una en el 2020 y posteriormente, por más intentos que hemos hecho, desde contactos con la cooperación norteamericana, con la cooperación canadiense, hemos solicitado ingresos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y no se nos han dado. La encuesta tiene un valor promedio de $550 mil. Es importante hacerla, sin embargo, en la práctica no se ha hecho. Como referencia tenemos algunas investigaciones que hace Mitradel a través de sus regionales, que nos da una idea de cómo está el tema de trabajo infantil en cada provincia, a través de la captación, abordaje y recorridos. Así mismo con la negociación que tenemos con la OIT para tratar de implementar el mapa de riesgo (MIRTI), no obstante, para complementarlo, la encuesta es fundamental.

Trabajo infantil y trabajo decente para los padres, ¿Cuál es la relación en Panamá?

Las estadísticas del mercado laboral y las estadísticas oficiales hablan de un 48 % de trabajo informal. Si los padres tienen trabajo informal, no le pueden brindar a los muchachos todas las alternativas. De allí, que el Estado gasta una gran cantidad de dinero en asistencia remunerada condicionada. Hemos hecho un match con la Dirección de Empleo para los padres que se encuentran en esa situación y hasta el momento, todas esas peticiones de empleos han sido resueltas favorablemente. La informalidad es un problema al que hay que hacer frente muy radicalmente.

¿Se ha identificado trabajo forzoso?

Cuando hablamos de explotación económica y explotación sexual comercial, estamos hablando de las peores formas de trabajo que constituyen un delito. Nosotros hemos colaborado con el Ministerio Público en dos casos en este periodo. Sabemos que debe haber más caso, lamentablemente, muchas personas no denuncian. A nosotros nos preocupa el trabajo informal. Alrededor de ciertas actividades, como en el transporte en Bocas del Toro, hemos observado niños, que no están contratados por el sistema, pero ofrecen servicios para cargar cajas o llevar mercancía en carretillas.

¿Existe una integración tripartita real para atender el Trabajo Infantil?

Es un gran logro. Los sindicatos son muy vigilantes en el tema de trabajo infantil en sus empresas. En todas las convenciones colectivas hay cláusulas para el tema. Con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) firmamos un convenio el 30 de diciembre de 2021, donde se ha formalizado la Red de Empresas, hemos capacitado y certificado a 30 empresas. Estamos revisando los módulos de capacitación de otras 60 empresas. El tripartismo funciona como eje y motor de las políticas públicas en materia de trabajo infantil.

¿Qué modelo aplica Panamá para identificar los riesgos y vulnerabilidad?

Lo que hacemos son los estudios de campos. Tenemos estudios de percepción que hacemos a través de las direcciones regionales, también prestamos colaboración económica a través de financiamientos a las ONG que están en tema de trabajo infantil como Casa Esperanza y la Fundación Benéfica Infantil en Herrera.

¿Qué dice la ley en cuanto al adolescente trabajador?

En materia de protección del adolescente trabajador tenemos la Red de Empresa con adolescentes trabajando en áreas muy importantes como asistentes de finanzas, inventarios en Panamá Pacífico, secretarios en laboratorios, recepcionistas. Ese tipo de trabajo está permitido por la ley en condiciones de igualdad a los adultos. Lo mínimo que se le paga a un adolescente es el salario mínimo, pero la mayoría de las empresas pagan más que el salario mínimo. Reciben seguridad social, jornadas laborales de seis horas, que no choquen con sus estudios y adicionalmente, no pueden trabajar los domingos, días de fiesta o duelo nacional y en horario nocturno. Los requisitos están en la Ley 285, nosotros revisamos el contrato.

¿Cuál es la edad promedio para trabajar un menor y cuáles son los requerimientos?

Catorce años de edad, dice la legislación panameña, pero en la práctica, nosotros tenemos que el cerca del 85 % de los que vienen a solicitar trabajo andan en la edad promedio de 16 a 17 años.

¿Qué tipos de sanciones se aplican?

Con el Código de Trabajo establecíamos una sanción de $800 por cada niño que se encontraba laborando, pero con la Ley 285 del 2022 se puso un piso de $500, pero un máximo del 5 % del ingreso bruto anual de la empresa, que puede sumar miles de dólares. Adicionalmente, la suspensión provisional de la licencia de operaciones y en caso de reincidencia, el cierre total de la empresa. Las sanciones hacia los padres corresponden a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) o en caso de un delito, al Ministerio Público.

