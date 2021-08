Levantan cuarentena total los domingo en La Chorrera, Las Tablas y Los Santos

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció que a partir del 15 de agosto se levanta la cuarentena total los domingos en La Chorrera, Las Tablas y Los Santos.

De acuerdo con Sucre, está decisión se tomó debido a la disminución en el número de casos de la covid-19 y a un índice de positividad sostenido con tendencia a la disminución.

En La Chorrera, el toque de queda quedará de 10:00 p.m. a 4:00 a.m, con el cierre de locales a las 9:00 p.m.

Se mantienen las medidas en los demás distritos de Panamá Oeste y se reforzará la vigilancia epidemiológica en los diferentes operativos tanto en La Chorrera como en Chame.

En tanto, se levanta la medida de cuarentena total en Las Tablas y Los Santos.

Con respecto al distrito de Macaracas, se flexibiliza la medida de toque de queda de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 11:00 p.m.

Mientras que el Pedasí y Pocrí mantienen toque de queda de 12:00 a.m a 4:00 a.m.

En los distritos de Parita y Pesé, en Herrera, el toque de queda será de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m, y se mantienen las medidas para el resto de distritos, con respecto a Chitré, pasa de 11:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

En tanto, en Santiago y Soná, en Veraguas, el toque de queda será de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m.

Debido a que se han mantenido sin casos de la covid-19, se levantan las medidas de toque de queda en el distrito de Donoso, en la provincia de Colón.

En los distritos de Chagres, Portobelo y Omar Torrijos el toque de queda será de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m.

Mientras que en el distrito de San Miguelito se mantiene el toque de queda desde las 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

En los distritos de Mironó, Ñurum y Santa Catalina, en la comarca Ngäbe Buglé, se levantan todas las medidas y se mantiene la vigilancia epidemiológica.

Igualmente, se levantan todas las medidas en Chiriquí Grande y Almirante, en Bocas del Toro.

