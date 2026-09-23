Lucy Molinar destaca compra de computadoras con respaldo de gigantes tecnológicos

Tras más de un mes de haber renunciado al cargo, la exministra de Educación, Lucy Molinar, habló sobre algunos de los logros alcanzados durante los 25 meses que estuvo al frente de la institución.

Molinar destacó la compra de computadoras destinadas a docentes, que fueron obtenidas a buenos precios y cuentan con una tecnología robusta. Cada equipo tiene Windows 11 Pro perpetuo, certificación Copilot+ PC y un procesador Intel Core Ultra 5 236V (Lunar Lake) de 8 núcleos con NPU de 40 TOPS, que permite usar aplicaciones de inteligencia artificial dentro de la misma computadora, sin necesidad de conexión a internet.

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Además, los equipos incluyen programas de seguridad antirrobo, gestión remota y un kit completo de accesorios. Cuentan con el respaldo de una garantía de cuatro años con soporte técnico nacional, talleres autorizados y disponibilidad continua de repuestos durante toda la vigencia del contrato.

La exfuncionaria explicó que durante su gestión estuvieron en el país empresas como Google, Amazon, Canva, Microsoft e Intel, quienes consideran que Panamá va a dar un salto colectivo importante en materia tecnológica.

"Cuando se dio la licitación de las computadoras yo estaba tan feliz porque habíamos logrado una herramienta muy robusta. Todo el que sabe de tecnología, aquí y fuera de Panamá decía: '¿cómo lograron esos precios?'. Una empresa como Microsoft e Intel no van a mandar a sus ejecutivos a celebrar un acto en el que haya corrupción. Pensé que el país iba a decir que se estaban haciendo las cosas bien", comentó.

Molinar dijo además que solicitó una investigación al Ministerio Público por la compra de las computadoras y que, a partir de ello, correspondía a la Contraloría General de la República realizar una auditoría.

"Si alguien encuentra que ha habido una irregularidad, es que yo misma me pongo en las esposas", expresó.

Reiteró que el proceso fue transparente y que contó con el acompañamiento de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), que revisó y confirmó cada una de las características descritas. Su administrador, Adolfo Fábrega, dijo en su momento que "estas computadoras con inteligencia artificial brindan a los docentes las herramientas necesarias para transformar la enseñanza y preparar a las nuevas generaciones para un mundo cada vez más digital".

Fábrega expresó que esta entrega constituye un paso trascendental para el país al fortalecer la educación a través de la tecnología.

Otro de los programas que resaltó fue "Entre Pares", mediante el cual se capacita a los docentes en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

"Panamá va a ser uno de los primeros países en el mundo en tener a todos sus docentes capacitados en el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aula", aseguró en el noticiero de Telemetro Reporta.

Molinar también manifestó que era el momento de dejar el cargo porque la institución estaba ordenada con un equipo nacional de actualización curricular que funciona y un equipo nacional de capacitación docente.