Meduca aclara que más de 100 escuelas empezarán clases semipresenciales el próximo 31 de mayo

La directora ambiental del Ministerio de Educación (Meduca), Carmen Aparicio informó que más de 100 escuelas podrían estar iniciando las clases semipresenciales.

Versión impresa

Manifestó que ya en muchos planteles los docentes han estado desde marzo en las aulas brindando turorías.

Indicó que se han hecho recorridos en los colegios y se ha podido observar la coordinación que hay entre docentes, Meduca y las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa).

Si bien en algunos sectores se ha registrado aumento de casos, planteó que las áreas donde están los planteles que iniciarán oficialmente este lunes 31 de mayo no se han incrementado, e incluso en algunos lugares nunca ha habido covid-19.

Destacó que solo en los corregimientos de Rufina Alfaro en San Miguelito y en San Francisco de Panamá, es don de se ha notado un incremento de casos y se evalúan la realidad de esos planteles.

No obstante, el dirigente magisterial Humberto Montero denunció que el Meduca no está creando las condiciones para que el retorno de las clases semipresenciales y presenciales.

"Los docentes tenemos la disposición de volver a las aulas, pero el Meduca no está dando las herramientas necesarias", manifestó Humberto Montero.

El docente recordó que el retorno a clases incluye la activación de comités anticovid, pero no hay una adecuada coordinación entre el Meduca y el Minsa en cuanto al tema.

VEA TAMBIÉN: Casos de covid-19 en mayo ya superan los registrados en abril de 2021

"Escuchamos que el Minsa dice una cosa y el Meduca otra, lo cual genera más dudas que claridad sobre este proceso de vuelta a clases", señaló el dirigente.

Explicó que el regreso a clases no puede ser voluntario porque sería ir en contra del derecho a la educación, no obstante si las condiciones no lo ameritan lo mejor es mantener las clases virtuales.

Recordó que en países como Costa Rica y Colombia el regreso a clases no ha sido exitoso, lo cual les preocupa.

El cronograma establece que después de estas 100 escuelas en tres meses se puedan sumar 500 más.

VEA TAMBIÉN: Cancillería debe exigir la libertad de los diputados Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares

Recordó que en la actualidad hay 653 escuelas que están trabajando de manera presencial mediante tutorías, pero el Meduca y el Minsa deben garantizar que se cumplan las medidas de bioseguridad para que no se incrementen los casos de covid-19.

Los planteles deben estar en óptimas condiciones y en la actualidad esa no es la realidad plantea, el dirigente magisterial.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!