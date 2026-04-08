Vía Omar Torrijos costará $105 millones

Con el refrendo de una tercera adenda al contrato del ensanche de la Avenida Omar Torrijos, por $16.5 millones, debe arrancar de lleno los trabajos en la vía canalera, utilizada por los conductores que cruzan el puente Centenario, en su mayoría.

También, implica que el costo de la obra, cuya construcción inició en 2018 y, luego, fue paralizada, sube de $89.1 a $105.7 millones.

Luego que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) rescindiera el contrato a la compañía Astaldi, el proyecto lo asumió la Compañía Internacional de Seguros.

La aseguradora propuso un consorcio para ejecutar la obra, sin embargo, el MOP solicitó un nuevo grupo de empresas, a lo que la Compañía Internacional de Seguros se inclina por el Consorcio Vial Oeste, conformado por las empresas Constructora Nova, Ingeniería Estrella y Constructora Pacífico.

El 10 de diciembre de 2024, el MOP avaló al consorcio.

Otro punto que ha cambiado, por consiguiente, es la duración del contrato que pasa a ser de 3,635 días calendario, contados a partir de la fecha de la orden de proceder que fue autorizada el 16 de enero de 2018, lo que equivale a cerca de 10 años.

Adicional, el contratista deberá darle mantenimiento a la obra por otros 1,095 días o tres años.'



La ampliación de la Avenida Omar Torrijos tuvo varios problemas que provocaron que se suspendiera.



La obra tenía Estudio de Impacto Ambiental categoría II, lo que fue demandado a la Corte Suprema de Justicia que dictaminó que debía ser categoría III.



La empresa contratista tuvo problemas de solvencia económica que, al final, obligó al MOP a rescindir el contrato.



La reanudación de los trabajos incluye cambios en el diseño de la obra.

La ampliación de la avenida incluye intercambiadores en la vía Centenario, en Miraflores y en Ciudad del Saber.

Además, un puente vehicular sobre el río Pedro Miguel, que incluye la ampliación del puente existente en la vía Centenario.

El proyecto vial incluye la construcción de dos puentes peatonales, paradas de buses, ciclovía, siembra de árboles y aceras.