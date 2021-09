Panamá rechaza terrorismo de vacunas y reafirma seguridad de dosis anticovid

El Gobierno de Panamá reafirmó que las dosis anticovid funcionan y rechazó el "terrorismo de vacunas" promovido por la desinformación, en especial en redes sociales, un conflicto que llegó a la esfera judicial con una polémica denuncia contra dos destacados médicos que defienden la inoculación.

Versión impresa

"La vacuna funciona, la vacuna funciona. No nos enredemos la cabeza, vacunarse es lo inteligente y es lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer (...) vacúnense por favor", declaró este miércoles el presidente panameño, Laurentino Cortizo.

En un acto oficial con enfermeras, el jefe del Estado recalcó que más del 70 % de la población meta (personas de 12 años en adelante) está vacunada en Panamá y que "es muy probable que en un mes o mes y medio" se comience a inocular a niños de 5 años en adelante.

En Panamá, un país de 4,28 millones de habitantes, se han aplicado al menos 5,472,415 dosis, de ellas 4,724,519 de Pfizer y 747,896 de AstraZeneca, los únicos proveedores del país, desde que comenzó el pasado 20 de enero el programa nacional de inmunización contra la covid-19.

En total, 2,501,680 personas han completado el esquema de vacunación, según datos oficiales actualizados hasta el martes.

"INNECESARIA" DENUNCIA CONTRA MÉDICOS PROVACUNAS

El éxito de Panamá en materia de vacunación contra la covid-19 es fruto de un gran trabajo en equipo que ha involucrado a trabajadores de la salud, el Gobierno, medios de comunicación, entre otros, destacó Cortizo.

En ese contexto, el presidente lamentó que dos destacados médicos enfrenten proceso legales por defender con evidencia científica la inoculación contra el nuevo coronavirus.

Se trata del asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas y secretario nacional de Ciencia y Tecnología, Eduardo Ortega-Barría, y del expresidente de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas Julio Sandoval.

VEA TAMBIÉN Ministro Luis Francisco Sucre afirma que ya se realizan los trámites para hacer efectivo pago a enfermeras

"Este es un país democrático" pero "no merecen estar en estas", la demanda contra Ortega-Barría y Sandoval es algo "innecesario", opinó Cortizo, que dijo que ambos galenos forman parte del inmenso grupo de panameños "que lo han dado todo" durante la pandemia.

Ortega-Barría y Sandoval fueron denunciados ante la Fiscalía por el delito de presunta injuria por la doctora Marta Roa, quien fue duramente criticada por estos luego de que ella publicó un vídeo en redes sociales en el que recomendaba no aplicarse la vacuna contra la covid-19.

"No tengo ninguna fe en esta vacuna", sostuvo Roa en declaraciones publicadas por el diario local Mi Diario, aunque reconoció que se aplicó una dosis de la de Pfizer "pensando sobre todo en la alta exposición" a la que está sometida por su trabajo como médico.

EL GOBIERNO NO PUEDE APOYAR EL TERRORIMOS DE VACUNAS

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, recordó que en Panamá no se obliga a nadie a vacunarse, pero alertó que las autoridades no permitirán "que se desinforme, o que se mienta para provocar terror entre los que se quieren vacunar".

VEA TAMBIÉN Bandera Nacional enarbolada en el cerro Ancón no ondeará por 27 días

"Nosotros no podemos apoyar el terrorismo de vacunas (...) la vacuna es segura, tenemos dos de las mejores vacunas del mundo que es lo que Panamá está aplicando. Podemos estar tranquilos y seguir apoyando a todos los que se quieren vacunar y a todos los que están a favor de la vacunas", dijo el titular del Minsa.

El ministro además expresó su rechazo a la denuncia contra los doctores Ortega-Barría y Sandoval.

"Yo no me puedo meter con la decisión del Ministerio Público (de aceptar la denuncia) , ellos sabrán. Sin embargo, yo creo que no hay lugar para ningún tipo de denuncia contra los científicos y contra las autoridades que estamos aprobando y que estamos apoyando la vacunas" contra la covid, agregó.

Sucre llamó a quienes rechazan la inmunización contra la covid a que "si tienen alguna evidencia científica que sea real y que los apoye" en su tesis "que la presenten".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!