Presidente Laurentino Cortizo no ha decidido si en Panamá se aplicará vacuna de AstraZeneca

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, aseguró este jueves que todavía no ha tomado una decisión final sobre la aplicación o no de la vacuna AstraZeneca en Panamá.

Cortizo dijo que escucha las recomendaciones de la mesa de expertos en torno a este tema, para asegurarse que en el país se aplicarán las vacunas más seguras y efectivas contra la covid-19.

El jefe del Ejecutivo no descartó conversar con otras casas farmacéuticas, con el objetivo de asegurar más de sus dosis, ante las dudas que plantea la de AstraZeneca.

"Estamos en el proceso de observar lo que está pasando con AstraZeneca a nivel mundial y analizar, yo todavía no he decidido. En este momento no le puedo decir al país que he tomado una decisión", resaltó Cortizo.

El gobernante mencionó que a inicios de la próxima semana le corresponde recibir la segunda dosis del inmunizador de Pfizer.

Con respecto a que las clases semipresenciales no comiencen la próxima semana, Cortizo destacó que hay que garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y que los docentes reciban la vacuna.

Agregó que no ve problema en ir en helicópteros a inocular a los docentes que trabajan en escuelas multigrados, ubicadas en zonas con poca población y casos de coronavirus.

Por otro lado, el mandatario manifestó que entre lunes o martes de la próxima semana anunciará al nuevo director de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

En cuanto al nombramiento del procurador general de la Nación, Cortizo admitió que no tiene ningún apuro con este tema.

La Operación #PanavaC19 avanza en su cronograma de vacunación, aplicando la segunda dosis a los adultos mayores de 60 años y la primera dosis a los docentes que laboran en el circuito 8-6 (San Miguelito), así como también a las embarazadas que residen en este distrito. pic.twitter.com/mkWs5CVcZJ— Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) April 7, 2021

