/ / / / /

Panamá

Tecnología 5G obliga a tener más controles

Publicado 2026/03/27 00:00:00
  • Cristabel Escala
  •   /  
  • cescala@epasa.com
  •   /  
  • PanamaAmerica

Durante la actividad se reiteró el fortalecimiento de la ciberseguridad y la adopción de estándares de seguridad.

Beatriz Cándano, directora de Soluciones de Seguridad de Ericsson para Latinoamerica.

Beatriz Cándano, directora de Soluciones de Seguridad de Ericsson para Latinoamerica.

Noticias Relacionadas

La expansión de la tecnología 5G y el aumento de los dispositivos conectados están redefiniendo los desafíos de la seguridad digital para empresas e instituciones, que deberán adoptar nuevos modelos de protección y control para prevenir ataques informáticos y garantizar la continuidad de sus operaciones.

Este tema fue expuesto durante el conversatorio "5G y Ciberseguridad: Oportunidades y retos para un ecosistema seguro", que reunió a representantes del sector empresarial, tecnológico y medios de comunicación.

Beatriz Cándano, directora de Soluciones de Seguridad de Ericsson para Latinoamérica, mencionó los retos y oportunidades que acompañan el despliegue de tecnologías de nueva generación, especialmente en un entorno donde la conectividad avanza con rapidez y transforma sectores clave de la economía.

La experta en ciberseguridad indicó que el 5G no solo representa mayor velocidad y capacidad, sino una plataforma habilitadora para la innovación, la automatización y la digitalización de servicios críticos.

Agregó Cándano que la confianza en un proveedor tecnológico depende de tres pilares fundamentales: ingeniería segura, operación responsable y gobernanza transparente, elementos que buscan garantizar la integridad de las redes y la protección de la información.

Otro de los conceptos que destacó fue el modelo de "confianza cero" (Zero Trust Architecture o ZTA), que parte de la premisa de que ninguna conexión debe considerarse segura por defecto, incluso si proviene de adentro de la organización.

Esto implica que deben verificar continuamente a los usuarios y dispositivos que intentan acceder a los sistemas, limitar los privilegios de acceso y aplicar mecanismos de defensa en múltiples capas, con el objetivo de reducir la posibilidad de filtraciones de datos.'

5G


es más que velocidad y capacidad.

La directora mencionó que el tema de la ciberseguridad debe ocupar un lugar prioritario en la agenda empresarial y pública, especialmente a medida que tecnologías como 5G abren nuevas posibilidades en industrias como logística, manufactura, salud, educación y servicios financieros.

El conversatorio fue organizado por la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham) en conjunto con la empresa tecnológica Ericsson, con el propósito de analizar los desafíos que plantea la transformación digital.

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía