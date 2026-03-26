Tecnología 5G obliga a tener más controles

La expansión de la tecnología 5G y el aumento de los dispositivos conectados están redefiniendo los desafíos de la seguridad digital para empresas e instituciones, que deberán adoptar nuevos modelos de protección y control para prevenir ataques informáticos y garantizar la continuidad de sus operaciones.

Este tema fue expuesto durante el conversatorio "5G y Ciberseguridad: Oportunidades y retos para un ecosistema seguro", que reunió a representantes del sector empresarial, tecnológico y medios de comunicación.

Beatriz Cándano, directora de Soluciones de Seguridad de Ericsson para Latinoamérica, mencionó los retos y oportunidades que acompañan el despliegue de tecnologías de nueva generación, especialmente en un entorno donde la conectividad avanza con rapidez y transforma sectores clave de la economía.

La experta en ciberseguridad indicó que el 5G no solo representa mayor velocidad y capacidad, sino una plataforma habilitadora para la innovación, la automatización y la digitalización de servicios críticos.

Agregó Cándano que la confianza en un proveedor tecnológico depende de tres pilares fundamentales: ingeniería segura, operación responsable y gobernanza transparente, elementos que buscan garantizar la integridad de las redes y la protección de la información.

Otro de los conceptos que destacó fue el modelo de "confianza cero" (Zero Trust Architecture o ZTA), que parte de la premisa de que ninguna conexión debe considerarse segura por defecto, incluso si proviene de adentro de la organización.

Esto implica que deben verificar continuamente a los usuarios y dispositivos que intentan acceder a los sistemas, limitar los privilegios de acceso y aplicar mecanismos de defensa en múltiples capas, con el objetivo de reducir la posibilidad de filtraciones de datos.'

5G

es más que velocidad y capacidad.

La directora mencionó que el tema de la ciberseguridad debe ocupar un lugar prioritario en la agenda empresarial y pública, especialmente a medida que tecnologías como 5G abren nuevas posibilidades en industrias como logística, manufactura, salud, educación y servicios financieros.

El conversatorio fue organizado por la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham) en conjunto con la empresa tecnológica Ericsson, con el propósito de analizar los desafíos que plantea la transformación digital.