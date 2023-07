Desapariciones: criticas por falta de implementación de alerta Amber

El 8 de febrero de 2003, hace unos 20 años, se registró una de las desapariciones que más ha impactado a la población panameña, la de la niña Mónica Serrano, cuando solo tenía un año y medio de edad.

Lo curioso del caso es que la manor supuestamente desapareció cuando jugaba en el patio de su casa, ubicada en el corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján.

Por años, los padres de Mónica hicieron los esfuerzos posibles para dar con su paradero, sin embargo, no tuvieron éxito.

17 años después, en el año 2020, una alerta revivió la esperanza de que la infante, Mónica Serrano, estuviera con vida, sin embargo, resultó ser una falsa alarma; pues la joven Grifina López, quien se pensaba era Mónica, dio negativo a las pruebas de ADN realizadas para cotejar la identidad.

Después de 20 años de este lamentamente hecho, vuelven a sonar las alarmas. Esta vez se trata de la desaparición de la niña Aderlyn LLerena, de 10 años de edad, la cual fue vista por última vez cuando se dirigía hacia la escuela Gabriel Lewis Galindo, ubicada en Las Trancas, corregimiento de Rufina Alfaro, distrito de San Miguelito.

Hasta el momento no hay rastros que conduzcan con el paradero de la menor de edad, ni información concreta sobre lo que le pudo haber ocurrido.

A casi un año de esta desaparición, se encuentra imputado de cargos y detenido, Samuel Hudson, de 30 años de edad, quien aseguró que soñó con la menor ya estando desaparecida.'

Según el detenido, en su sueño apreciaba cómo supuestamente introducían a la pequeña Aderlyn por una alcantarilla.

El sueño acentuó los señalamientos que hay sobre el sujeto, ya detenido desde octubre del año pasado por otro caso vinculado con una menor de edad.

A pesar de que esta persona se encuentra detenida, lo cierto es que la familia de Aderlyn Llerena, sigue sufriendo las afectaciones por no saber nada de la menor de 10 años.

Alerta Amber

Ante estos hechos, un cuestionamiento generalizado que ha surgido, es el hecho de porque las autoridades panameñas hasta la fecha no hayan puesto en implementación la alerta Amber, sistema de notificación inmediata de niños sustraídos por parte de las autoridades hacia los medios de comunicación, teléfonos móviles y redes informativas, para iniciar la búsqueda del menor desaparecido en distintos países.

Una herramienta que de acuerdo con la abogada Wyznick Ortega, quien representa a la familia de Aderlyn Llerrena, de estar aplicándose en Panamá, ya se hubiese dado con el paradero de la menor.

Ante esto, las autoridades del Ministerio de Gobierno, anunciaron el pasado 21 de junio, que el borrador con la reglamentación de la Ley del Sistema de alerta Amber, para la ubicación rápida y expedita ante la desaparición o sustracción de personas menores de edad, estaba listo e iba a ser publicado.

Según informó el ministro de Gobierno, Roger Tejada, se trabajó en una mesa entre los ministerios de Gobierno y de Seguridad Pública y, según la ley, ambas instituciones son encargadas de reglamentarla.

Se conoció que el pasado 30 de junio fue instalada la comisión de la alerta Ambar, la cual está integrada por representantes de los dos ministerios antes mencionados, más personal del Ministerio Público, del Mides, la Cámara Panameña de Seguridad Privada, el Servicio Nacional de Migración, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y un representante de los medios de comunicación.

De acuerdo con información del Ministerio Público, desde el 7 de febrero del año 2020 hasta la fecha, en Panamá se han presentado un total de 101 denuncias por personas desaparecidas.

Sin embargo, no se tiene un registro de cuantas de estas personas desaparecidas, aparecieron, la forma en que fueron encontradas y cuantas lamentablemente perdieron la vida.

Igualmente, por no tener implementada la alerta Amber, no se cuenta con registros concretos de los menores que desaparecen, cuantos son encontrados y cuantos no han aparecido.

