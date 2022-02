Aleska Génesis, novia de Nicky Jam, lanza 'Sense of G'

La exitosa modelo Aleska Génesis y novia del artista urbano Nicky Jam presentó su marca de trajes de baño Sense of G.

Aleska considera que “vestir un traje de baño es un acto de valentía para cualquier mujer. No importa el tamaño o la forma del cuerpo -tampoco si es miss o modelo-. Las mujeres son muy conscientes a la hora de mostrarse, siempre. Mucho más con poca ropa”.

La playa o la piscina son las pasarelas de cada mujer en traje de baño y las miradas, su audiencia. Allí nace Sense of G, la nueva marca de Aleska Génesis.



“Desarrollar la seguridad de lucir una pieza sin complejos, toma años. Además de un trabajo visual (de alimentación, ejercicio o pose), he aprendido que es también, y, sobre todo, un esfuerzo de confianza, de conocerse, de encontrar la esencia de cada una y literalmente sentirse cómoda en su propia piel”, explica Aleska.



Asegura que Sense of G es el resultado de su proceso, y un esfuerzo para halagar la figura de las mujeres.



“El traje de baño adecuado -como un accesorio de tu esencia-, puede hacer esa diferencia. Quiero que, quien usa mis prendas pueda sentir ese poder de llevar con gracia y seguridad su cuerpo”, dice.

Aleska Génesis exhibió sus diseños en el concurso by Osmel Sousa. Ha puesto atención y cuidado en el diseño, desde las formas y colores.

Quiere plasmar no solamente lo que le parece bello artísticamente, sino realzar las líneas y curvas del cuerpo femenino.

“Sense of G es para mí resultado, pero para ustedes es una invitación a sentirse realmente cómodas, atractivas y poderosas cuando más lo necesitan”, finaliza.



Aleska Génesis ha sido modelo en pasarelas, campañas publicitarias de marcas y videoclips.

