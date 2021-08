Alimentos prohibidos para los perros

Es bien sabido que las personas comparten ciertos alimentos con sus mascotas a la hora de comer, pero para evitar problemas es importante que los dueños sepan que hay ciertos comestibles que los peludos no toleran.

Los perros, por ejemplo, no pueden disfrutar de las delicias al igual que nosotros, algunos alimentos pueden ser tóxicos para su organismo y es imprescindible evitarlos para evitar complicaciones en su salud.

La médico veterinaria Gisselle Caroline compartió una lista de los alimentos que tu can no puede consumir.

- Chocolate: Este alimento contiene teobromina y cafeína, componentes que los perros no pueden metabolizar adecuadamente como los seres humanos.

- Huesos: Al no masticarlos bien, corremos el riesgo de provocarle lesiones en todo el tubo digestivo y obstrucciones intestinales.

- Caramelos, gomas de mascar y azucares artificiales en general: Pueden llegar a producir enfermedad del hígado, obesidad e incluso diabetes.

- Cebolla, aguacate y cítricos: A largo plazo la cebolla podría provocar cambios oxidativos en los glóbulos rojos.

En el caso del aguacate, en algunos perros puede causar alergia alimentaria y los cítricos, irritación gastrointestinal.

Se debe evitar también el consumo de uvas y pasas, producen enfermedad renal aguda. Tampoco es aconsejable que su can coma mazorca, semilla de mango, melocotón o albaricoque, porque podría sufrir obstrucciones gastrointestinales.

Algunos perros son propensos a inflamación gastrointestinal, diarreas y gases debido al consumo de lácteos, por ello, Caroline recomienda ofrecerle este alimento con moderación y cautela, lo ideal es darle leche deslactosada y yogur natural. También existe, la opción de helados para perros.

Por último, recuerda que las macotas no deben consumir alcohol o drogas, pero no está de más recalcar que no los toleran, sus efectos son peores en ellos.

