Ana de Armas presentará 'Blonde'

"Blonde" es la película sorpresa que el Festival de cine español de San Sebastián había reservado para esta edición y que presentará su protagonista, la actriz española Ana de Armas, junto al director del filme, Andrew Dominik.

La película, un retrato de Marilyn Monroe cuyo guion está basado en la novela homónima de Joyce Carol Oates, se proyectará este sábado 24 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia de la ciudad española.

"Blonde", que tiene entre sus productores a Brad Pitt, compitió en la sección oficial del pasado Festival de Venecia.

Es el último trabajo de Andrew Dominik, realizador de "The Assassination of Jesse James by the Coward Ford", "Killing them Softly" y "This Much I Know To Be True", es una aproximación a la figura de Marilyn Monroe que explora la división entre el yo público y privado de la mítica actriz estadounidense, recuerda el festival de cine español en una nota.

La intérprete cubano-española Ana de Armas se transforma en Marilyn en este nuevo trabajo.