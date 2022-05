Anthony Hopkins, magistral en Cannes

La unión de grandes artistas no siempre da la garantía de excelente arte y muchos menos de éxito, sin embargo ayuda mucho a que esto pueda estar más cerca de producirse.

Parece este ser el caso de "Armageddon Time", el reciente filme en Competencia Oficial del Festival de Cannes, del director James Gray (responsable de "Dos Amantes", "Los Dueños de la Noche" y "Ad Astra", entre muchas otras), con Anthony Hopkins, Anne Hathaway y Jeremy Strong (uno de los actores principales de la multipremiada serie "Succession").

El filme en carácter autobiográfico del director, plantea los inicios de la década del 80 en Estados Unidos y principalmente de Nueva York en el seno de una familia judía y progresista en los albores de la llegada de Reagan al poder.

La mirada está puesta en Paul de 12 años, en sus picardías de preadolescente en la escuela pública, en la amistad con su compañero afroamericano y principalmente en la vital relación y compañía de su abuelo, interpretado por el gran Anthony Hopkins, que ya se menciona para una nueva nominación al Óscar, que ganó hace dos años con su rol en "El Padre".

Paul aprende de su abuelo, de su historia, de la saga de su propia familia escapando del nazismo, y principalmente en los valores de hermandad y solidaridad entre las personas y los pueblos.

Gray, realiza un marcado paralelismo entre el surgimiento de Reagan y sus apoyos que derivarían luego en la llegada de Trump al poder, cuya familia y él mismo aparecen en el colegio privado y de élite donde recala Paul luego de repetidas malas conductas en su colegio público.

Hopkins no asistió, pero si estuvo el resto del elenco como Anne Hathway, que se emocionó al recordar a su suegra que fue una "idishe Mame" como la que ella interpreta en el filme y Jeremy Strong como su marido.



Aparte de las respuestas de Gray sobre su propia visión de esos años y cuánto tiene que ver con lo autobiográfico, los jóvenes protagonistas Banks Repeta y Jaylin Webb se robaron todas las miradas en la conferencia de prensa por su calidad de trato e ingenuidad bien entendida. Se presume podrían ser grandes artistas en el futuro.

La película, que aún no tiene título en Latinoamérica ni fecha de estreno confirmado en el resto del mundo , apenas se ha exhibido en el Festival de Cannes, puede que no sea la mejor de la filmografía de Gray, no parece estar cerca de sus joyas como "Dos Amantes" y "Los Dueños de la Noche", sin embargo su descubrimiento de este "coming of age", las grandes actuaciones y la mirada política-cultural de aquella época con su correlato actual parecen estar muy a la altura de su cine.

