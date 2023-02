Anuel AA y Yailin 'La más viral': ¿Hubo reconciliación?

¿Confundidos? Así quedó más de uno luego de que Yailin “La más viral” presumiera los regalos que presuntamente recibió de Anuel AA, quien recientemente confesó que ya no están juntos.

Varios ramos de rosas, joyería Cartier, dos Rolex y un enorme peluche, fueron algunos de los regalos que recibió Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de “La más viral”, en el Día de San Valentín.

La dominicana, de 20 años, no perdió el tiempo e hizo una publicación en Instagram, la primera tras el live de Anuel AA, para agradecer a su “amor”.

“Gracias amor y gracias (nombre de una joyería) por ser el cómplice de este momento lindo”, escribió “La más viral”, dando así, pie a rumores de reconciliación.

“La más viral” no se ha referido a la ruptura, la cual fue confirmada por Anuel AA, sin embargo, con esta nueva publicación, en la que no específica quién tuvo ese gesto romántico con ella, no se descarta que el matrimonio haya resuelto sus diferencias.

Cuando Anuel AA reveló que él y la dominicana no estaban juntos no dijo las razones de la ruptura, pero de acuerdo a sus declaraciones aún vivían bajo el mismo techo y estaban ansiosos por el nacimiento de su hija.

Se espera que la bebé nazca entre marzo y abril, por lo tanto, mientras se aproxima la fecha “La más viral” más viral está disfrutando esta etapa.

“Soy la mujer más feliz del mundo, gracias Dios por tus bendiciones, viviendo mis sueños y la etapa más hermosa que le pueden pasar a una mujer, ser madre. Ya falta poquito mi reina para conocerte, tus padres te esperamos con ansias”, aseguró la dominicana.

Anuel AA, por su parte, no hizo ninguna publicación en el Día de San Valentín y tampoco ha hablado más sobre la separación. “Estoy esperando a Cattleya superfeliz, aunque yo y la mamá ya no estamos juntos por cosas de la vida”, expresó.

Ha pasado una semana desde que el rapero anunció la separación y por el momento, no se ha desmentido ni confirmado la supuesta reconciliación.

