Anyuri es criticada por hacer 'topless' junto a Barbel

¡Otra vez! Nuevamente Yasirey Anyuri Lozano, conocida artísticamente como Anyuri, es objeto de críticas, esta vez debido a escenas del videoclip del tema llamado “14 de febrero”.

El tema es en colaboración con Barbel, ambos compartieron vía Instagram algunas escenas del video y en una ellas están dentro de una bañera.

En la escena cada uno está en un extremo de la bañera, Barbel el agua lo cubre hasta la parte baja de los pectorales, mientras que Anyuri está sumergida y está haciendo topless.

En el videoclip que compartió Barbel, se puede ver a su colega sin sostén y cubriéndose los senos con las manos y como era de esperarse las críticas no han faltado.

“Está flotando por tanto plástico que tiene”, “Anda apreciado el Barbel”, “Chusmería en su estado puro…”, “Ella sola se denigra, lastima, todo lo que hacen por dinero y fama, no tienen dignidad”, “¿Por qué no hace Only Fans? Ya hubiera construido más carretera” y “Que marginal con gorra en un jacuzzi”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, pese a los comentarios negativos los halagos para Anyuri también han estado presentes.

A sabe

Barbel compartió cuatro fotos y un videoclip con la descripción “Tres leche”. La publicación acumula más de 19 mil “me gustas” y más de 260 comentarios.

Por el momento, no hay fecha para el estreno del video de “14 de febrero”.

