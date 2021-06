Argimiro Armuelles: ‘Solo con estar en casa ya me siento mejor’

El chef y expresentador del extinto programa “Buenos Días”, Argimiro Armuelles, dio a conocer que se contagió de la covid-19 y que incluso, pasó estuvo en la Unidad de Cuidado Intensivos.

No obstante, ya se encuentra a salvo, mejorando poco a poco, pero desde casa.

En una imagen que compartió en su cuenta de Instagram con un extenso mensaje, Argimiro Armuelles, contó que ya había sido dado de alta.

“Solo con estar en casa ya me siento mejor”, comienza su mensaje.

Añade: “Todo empezó porque mi novia se sentía mal, se hizo la prueba y salió positivo. Yo me sentía bien, me hice la prueba y salí positivo (12md). De la nada 12am empieza una fiebre hasta el día siguiente (39 grados), desde las 9pm ya había empezado a tomar todo lo que amistades, familiares y médicos cercanos me recomendaron”.

“Amanecí con la oxigenación en 90-92 y fui manejando a urgencias (con todo el protocolo de seguridad para poder salir de casa), me hicieron exámenes de sangre, tórax, medicación intravenosa + hidratación, con eso ya la fiebre estaba controlada y mi oxigenación en 96”, detalla.

“Mientras, mi novia solo con síntomas de gripe, tos seca, sin fiebre y oxigenación perfecta, perdida de olfato y el gusto. Del resto sin complicaciones. Regresé a casa el mismo día, la radiografía marcaba algo leve en el pulmón izquierdo, todo perfilaba muy light. Mente positiva.

Señala: “La oxigenación se mantuvo un poco irregular, fiebre 38.5 en algunos momentos y el tercer día tuve diarrea de la nada, posiblemente después de tomar tantas cosas, ya llevaba dos cambios de medicamentos”.

“Ya semana después la oxigenación bajaba a 90 y me di cuenta que podía subirla haciendo ejercicios de respiración (los tomé en un curso de un amigo), me mantuve así hasta que amaneció (es un poco agotador porque igual es músculo y llegan momento que te mareas porque es una respiración distinta, muy muy profunda). Cuando dejaba de hacerlo bajaba a 90”, detalla.

Continúa: “Pedimos una ambulancia y 3 horas después me dijeron que no había de ningún tipo. Recordé que tenía seguro privado (solo lo he usado 1 vez en 10 años) y me llegó la asistencia médica a domicilio. Venoclisis con medicamentos y máquina de oxígeno. Así estuve 4 días, pero aún así todos los días con fiebre, con cambios en la oxigenación y mucho sudor por las noches (con o sin fiebre)”.

“Día 11 la oxigenación esa mañana estaba 90 y la fiebre en 39; me llevaron al hospital y estuve 4 días en el UCI. Ahora mismo me estoy recuperando de una neumonía”.

Armuellos agradeció a todas las manos, mentes y corazones que estuvieron ahí.

