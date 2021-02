Atención emocional de las de las personas, es urgente

Desde que se inició la pandemia de la covid-19 el tema de la salud mental y emocional de la población ha estado sobre la palestra.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la salud emocional va de la mano con el equilibrio correcto de las emociones para afrontar la vida con el optimismo necesario e implica tener la sensación de estar bien con ustedes mismos y así tener relaciones personales saludables.

No obstante, la definición de salud emocional de parte de este organismo es el estado de bienestar, entendiéndose este bienestar como la situación que le permite a las personas ser conscientes de sus autocapacidades, gestionar las dificultades normales de la vida diaria y llevar a cabo trabajos productivos.

Este concepto implica la importancia de cuidarse como seres humanos desde la visión más holística. ¿Qué significa esto? Deben atender a la ausencia de enfermedad como al tratamiento en caso de que aparezca.

Testimonio

Definitivamente, que es un tema que no puede quedar en el olvido, pues la atención emocional de la población es urgente en el actual escenario mundial, tal como lo reitera Carol Botello, voluntaria de la Fundación Serenamente.

"El dolor puede acabar con personas, familias o empresas en un instante", comenta en un escrito.

No obstante, las personas deben aprender a convivir con el dolor y sacar el máximo provecho, para sí mismos y para otros, cuenta Botello.

Es por ello que Botello decidió compartir un poco de su historia para ayudar a la audiencia en general, incluso a aquellos que no padecen de un trastorno, pero que se han visto seriamente afectados por el actual escenario de pandemia, para que puedan salir adelante y busquen la ayuda oportuna en fundaciones como Serenamente, a la que ahora pertenece como voluntaria.

"A los 17 años acudí a un psicólogo yo sola, porque sabía que tenía un problema, en la segunda sesión debía llevar a mis padres, pero ellos no creían en esas cosas. A los 18 fui a un psiquiatra, ya que tenía alucinaciones y pensamientos no normales, él dijo que tenía psicosis, por lo que empecé a tomar algunos medicamentos que al poco tiempo dejé, y seguí mi vida con fluctuaciones de ánimo constantes, yo me los notaba, he comprado muchos libros de psicología y psiquiatría buscando autoayudarme, soy paciente de hipertiroidismo y migraña crónica desde hace más de 10 años", escribió.

Añadió: "Mis diagnósticos son trastorno afectivo bipolar depresivo con síntomas psicóticos y trastorno ansioso depresivo severo, no es fácil tener este tipo de pruebas en nuestras vidas, pero créanme somos especiales, tenemos buenos corazones, nuestra empatía no es cualquiera, realmente nos ponemos debajo de la piel de otros, no todo es malo, ¿por qué avergonzarnos?, ¿por qué callar hasta sentir deseos de no existir?, si hasta perder un lápiz puede desatar una crisis en nosotros, pero no estamos solos, además somos muy valientes. Las personas no especiales y valientes como nosotros, nos ven como raros, locos, pero no… esto como me dijo mi psiquiatra, no le toca sino a las personas inteligentes".