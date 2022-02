Belinda y Christian Nodal: Letras de las nuevas canciones de los artistas están cargadas de indirectas

Christian Nodal y Belinda tienen una semana de que dieron a conocer que su relación había llegado a su final. Los comentarios de esta ruptura no cesan.

Un préstamo y una infidelidad, son algunas de las supuestas causas de esta separación.

No obstante, esta semana la pareja ha vuelto a causar revuelo tras las letras de sus nuevas canciones.

La ruptura de Christian Nodal y Belinda ha dejado muchos debates, reacciones, discusiones, rumores, etcétera, pero también dos canciones, posiblemente las más polémicas en la carrera de los cantantes.

Sin embargo, analizando las letras de cada una, se pueden desfragmentar sus frases y analizar desde quién fue el que probablemente tuvo la culpa, hasta pistas de un intento por reconciliarse. Todo es supuestos.

El cantante mexicano entregó "Ya no somos ni seremos", una canción adornada con violines, vientos y un destacado acordeón, aderezada con una voz aunque perdida en el dolor del momento, se mantuvo ecuánime, se lee en Infobae.

Es Nodal quien da muchos más detalles públicos de su relación con Belinda, y por lo tanto, más pistas por las que se podría especular que se trata de un tema dedicado cien por cien a la mexicana.

“Quise mi piel llenarla de tatuajes Pa’ cubrir los besos que dejaste”, es la primera estrofa del tema, hecha definitivamente a la medida, pues el intérprete carga con tres tatuajes referentes a su ex novia.

“Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo, que ya no somos ni seremos”, aunque varias veces especularon sobre un rompimiento, salieron abantes de cada rumos, excepto de éste último, y en voz del cantante del regional, es la definitiva.

En tanto, Belinda en "Mentiras Cabrón" hizo lo propio con una marcada influencia del reguetón, con un sonido bastante noventero, y alejada del trap que va viento en popa dentro del popular estilo urbano latino.

“Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste”, si en algo coinciden ambas canciones, es en que Nodal cargará en su conciencia con toda la culpa del rompimiento.

“Como me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tus haces se ignoran”, y definitivamente coinciden en que se trata de la última vez que los vemos juntos.

