Britney Spears: Canciones que anticiparon el conflicto con su familia

El 12 de noviembre de 2021 finalizó la tutela que le concedía poder a James Spears, padre de Britney Spears, de manejar las finanzas y algunas decisiones de la vida personal de la princesa del pop.

Esta resolución fue el desenlace de casi 14 años de lucha de la artista por retomar el control de su vida y se dio en parte gracias al movimiento mundial “Free Britney”, que inició en el 2019 tras el ingreso de la artista a un centro psiquiátrico ese año, y que llegó a ser un fenómeno global a favor de la cantante.

La vida de la cantante ha sido objeto de grandes escándalos en los últimos años, no obstante, sus seguidores siempre la recuerdan por su talento, sus éxitos y el versátil repertorio de canciones que ha acompañado a varias generaciones.

Desde sus 17 años, cuando lanzó su primer álbum “Baby One More Time”, Britney encontró en la música no solo una forma de vida, sino una herramienta para plasmar sus más profundos sentimientos.

Por esta razón, te ofrecemos algunas de las canciones que anunciaban, la tormenta que años después tuvo que enfrentar Britney y que la llevó a una lucha legal inimaginable con su familia:

- “Everytime”: Es una balada en la cual el piano predomina, y fue compuesta e interpretada por Britney. Durante su lanzamiento se rumoró fuertemente que esta era una dedicatoria para Justin Timberlake, su ex pareja, pero esto nunca ha sido confirmado. De cualquier manera, la canción habla sobre la pérdida del primer amor.

- “Overprotected”: Este electropop que se estrenó en el 2001 plasma lo sobreprotegida que Britney se había sentido a lo largo de su vida, al punto de expresar en esta gran canción que ella no tenía control sobre sus decisiones.

- “Lucky”: Uno de los sencillos más recordados de su álbum “Oops!... I Did It Again” es “Lucky”, que relata lo que le ocurre a muchos artistas: alcanzan un nivel de éxito y fama inimaginable, y desde afuera da la sensación de que son totalmente felices y plenos, pero eso es solo una máscara.

- "Stronger": ¡No todo es tristeza! En esta canción que recibió varias certificaciones de plata y oro por sus ventas, Britney muestra su faceta empoderada, esa que ha tenido que mantener todo este tiempo para sobrellevar todo lo que le ocurrió.

- "My Prerrogative": “No necesito permiso, tomo mis propias decisiones”, dice Britney en esta canción en la cual una vez más hace un llamado a que la dejen vivir tranquila y paren de hablar de su vida. Dicha pieza musical hace parte de su primer álbum de grandes éxitos, “Greatest Hits: My Prerogative”, estrenado en el 2014 y que vendió 5,6 millones de copias en el mundo.

