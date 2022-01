Britney Spears y Sam Asghari están cada día más enamorados

El prometido de Britney Spears, Sam Asghari, habló sobre cómo está la relación con la cantante, desde que se comprometieron.

Asghari contó todo en una nueva entrevista con la revista "Hollywood Life".

Los dos llevan más de cuatro años juntos, y cada día más y más enamorados, y Sam comentó que la relación siempre ha sido fuerte, de compañerismo, amistad, compartir muchas cosas en común y mucho respeto sobre todo, se lee en La Botana.

Sobre las actividades que les encanta hacer juntos, dijo: "Nos encanta montar a caballo. Es un ejercicio muy divertido y una gran manera de crear lazos de unión, y también un gran programa para hacer juntos de todos modos. (Risas) Los caballos son animales majestuosos. Son tan grandes y tan pacíficos al mismo tiempo".

Sobre la llegada de un cachorro recientemente a sus vidas, Sam dijo:

“El cachorro que gané recientemente lo llevé de sorpresa para mi prometida. Pensé que necesitábamos un perro más grande que fuera un protector y amo a [Britney] y Porscha es la mejor. Es muy linda”, señaló.

"Me gusta mantener mi vida personal privada y, al mismo tiempo, quiero resaltar y compartir algunos de los momentos increíbles con mis seguidores y fanes", explicó Sam Asghari.

Sobre dónde se ve a sí mismo en cinco o diez años a partir de ahora, Sam expresó: “¿Dónde me encantaría estar en cinco o diez años? Cuando se trata de mi carrera, no tengo metas humildes y el cielo es el límite, así que no esperes menos. Estaré alcanzando las estrellas. Llegaremos allí. Con mucho trabajo y preparación y muchas noches de insomnio, llegaremos”, concluyó.

