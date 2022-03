Camila Cabello presentará en exclusiva su álbum Tik Tok

La cantante, compositora y nominada en tres ocasiones a los premios Grammy y multiplatino, Camila Cabello, está preparando algo muy especial para sus seguidores: "Familia: Welcome to the Family", una experiencia musical envolvente e innovadora, que podrá verse en vivo y de forma exclusiva en TikTok.

Versión impresa

Este evento será la primera vez que las canciones de su próximo álbum, "Familia", verán la luz. Para presenciar este espectacular acto, sintoniza la cuenta oficial de "@CamilaCabello" en TikTok el 6 de abril a las 6:00 p.m.

También podrás revivir tus momentos favoritos en una retransmisión posterior el día viernes 8 de abril a las 6:00 p.m.

Este próximo "stream" será un viaje a través de diversos escenarios y vestuarios diseñados especialmente para complementarse al estilo de cada canción.

La actuación incluirá efectos visuales y envolventes de realidad virtual que harán destacar la voz y las coreografías, permitiendo a los fanáticos apreciar el talento y creatividad de Camila como nunca antes.

La cantante y compositora ha creado un mundo virtual absorbente para cada tema, llevando al público a un viaje surrealista a través de una realidad en cambio constante. "Familia: Welcome to the Family" será una experiencia única que no querrás perderte, resalta un comunicado de prensa.

Esta próxima actuación de Camila sin duda se ha convertido en una emocionante noticia para su gran comunidad de seguidores en TikTok, donde tiene más de 15 millones de seguidores, y casi 5 mil millones de visualizaciones de la etiqueta #CamilaCabello.

Desde hace tiempo, Camila utiliza TikTok para expresar su personalidad auténtica y natural, ya sea participando en algunas de las tendencias más divertidas, adelantando nueva música o contemplando su lugar en el universo. La transmisión de Familia: Welcome to the Family, será emitida un día antes de su tan esperado tercer álbum de estudio, Familia, que saldrá a la venta el próximo 8 de abril.

VEA TAMBIÉN: Cierre de verano en Ciudad del Saber

El primer sencillo del álbum, "Bam Bam", es una colaboración con Ed Sheeran (@edsheeran), el cual fue anunciado en TikTok antes de su lanzamiento oficial el 4 de marzo y el post ya ha cosechado más de 50 millones de visitas y más de 8 mil creaciones con el sonido oficial.

No te olvides de sintonizar "Familia: Welcome to the Family" este próximo 7 de abril para sumergirte en el mundo de Camila Cabello y disfrutar de una experiencia inolvidable que solo puede ser posible a través de TikTok live.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!