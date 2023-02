Camilo y Evaluna: Filtran imágenes inéditas de Índigo

Luego de celebrar su tercer aniversario de casados Camilo y Evaluna Montaner se han embarcado en una nueva aventura, una gira, y la pequeña Índigo, de 10 meses, también los acompaña.

Camilo está iniciando una nueva gira y su familia lo acompaña, cuando arribaron a Argentina fueron fotografiados por los paparazzi, quienes han logrado hacerse con imágenes inéditas de Índigo.

Camilo y Evaluna han mantenido en privado la identidad de su pequeña, sin embargo, esta quedó al descubierto, ya que se filtraron las imágenes de la pequeña.

“El Trece” compartió las imágenes, en ellas se puede ver a Evaluna jugando con Índigo a bordo de una camioneta mientras esperan a alguien, posiblemente a Camilo.

La pequeña de 10 meses es muy parecida a su mamá, sacó el tono de piel y el cabello de Camilo, siendo esta la primera vez se sabe cómo luce índigo.

Hace poco, Evaluna reveló que a la pequeña ya le están saliendo los dientes, mostró una foto de su dedo con las marcas de los dientes.

Por otra parte, la crianza de Índigo ha sido un tema muy polémico, por mucho tiempo estuvo circulando que sus padres decidieron identificarla como no binario, no obstante, resulto ser solo un rumor.

En un comunicado conjunto el matrimonio tuvo que aclarar el tema, ya que estaban recibiendo muchos ataques y llamadas de los medios de comunicación para saber si era cierto.

Aclararon que respetan a quienes se identifican como no binario, pero no es el caso de su hija y aseguraron que la polémica inició por una entrevista que sacaron de contexto, donde la pareja habla sobre el nombre que decidieron usar para su hija y para aquel entonces no sabían que género era porque querían que fuera sorpresa.

Asimismo, disiparon los rumores de que estaban pasando por una crisis matrimonial y que se iban a separar.

